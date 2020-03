Wegen Corona komplett von der Rolle? Zeig uns Deine schönste Bastelei!

Also schick uns deine Bilder von Osterhasen, Chluggerbahnen, Mondraketen oder schiefen Türmen – was dir gefällt! Gerne mit ein paar Worten, damit die Leserinnen und Leser verstehen, was sie zu sehen bekommen, zum Beispiel: «Ich heisse Sophie, bin sieben Jahre alt und habe ein Mikroskop gebastelt, um endlich dieses verflixte Corona-Virus zu sehen.» Alle Beiträge werden gesammelt und in der Online-Galerie verewigt, denn eines ist sicher: Irgendwann fängt die Schule wieder an. Übrigens: Eierschachtel-Nester, Zeichnungen und alle übrigen Basteleien sind ebenfalls willkommen…

Bilder, Filme, Gedichte bitte an lea.meister@chmedia.ch schicken. Wir freuen uns auf viele kreative Zusendungen.