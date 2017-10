Extrafahrten lohnen sich nicht

Nicht jeder Tramchauffeur kann sich in die Kabine eines der Klassiker setzen. Es braucht dazu eine spezielle Instruktion. Insidern zufolge sind die BVB aber gar nicht so unglücklich, dass sie diesen Service nur in geringerem Umfang anbieten können. Finanziell seien Extrafahrten für die Verkehrsbetriebe in der Tendenz ein Minusgeschäft. Dies, obwohl ein gemietetes Tram schnell bis zu 800 Franken die Stunde kosten kann. «Nur die Dante Schuggi, welche früher an bis zu 300 Tagen im Jahr auf der Strecke war, hat sich knapp selbst tragen können», sagt ein ehemaliger Chauffeur gegenüber der bz.

Doch die Dante Schuggi hat sich seit Jahren nicht mehr auf das Schienennetz gewagt. Der Grund war erst ein technischer, später ein juristischer. Als die BVB aufgrund schlechter Bremswerte Änderungen an den Magnetschienenbremsen vornahmen, hob das Bundesamt für Verkehr die bis dato unbeschränkte Betriebsbewilligung auf. Eine neue Sicherheitssteuerung sollte her. Für die BVB war dies zu teuer, einen weiteren Einsatz des Liebhaber-Drämmli erstritten sie sich schliesslich vor Bundesgericht. Das Urteil liegt seit eineinhalb Jahren vor. Doch noch immer gibt es offenbar Unklarheiten: Demel bestätigt, dass die Dante Schuggi «als Motorfahrzeug derzeit ausser Betrieb» sei.