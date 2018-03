In Folge eines schweren Wasserschadens in der St. Jakobshalle am Freitag Vormittag kann die Show der Music Show Scotland am Samstagabend nicht stattfinden. Laut einer Medienmitteilung wurde aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der Baustelle der St. Jakobshalle am Freitagmorgen, eine Wasserleitung vor der Halle beschädigt. Ein Lieferwagen touchierte dabei einen Hydranten, worauf die Halle stark mit Wasser geflutet wurde.

Die Ausmasse des Schadens sind in den beiden folgenden Videos erkennbar: