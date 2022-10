Wegsanierung Waldenburg plant eine Schweizer Premiere Der stark beschädigte Gerstelweg soll mit einem Verfahren saniert werden, das national erstmals angewendet wird.

Der Gerstelweg ist in einem jämmerlichen Zustand. zvg

Schon längere Zeit vor dem Unwetter von Ende Juni 2021 war der Gerstelweg in Waldenburg wegen Frostschäden in einem desolaten Zustand. Nur das Nötigste wurde immer wieder geflickt. Der Starkregen im Sommer des vergangenen Jahres gab dem Weg, der südöstlich des Stedtli in die Hauptstrasse am Oberen Hauenstein mündet, dann den Rest. Durch Risse gelang Wasser in den Unterbau und spülte diesen aus. Auch wurden Löcher aufgerissen.

Neuer Belag ist 40 Zentimeter dick

Jetzt ist die Sanierung eines rund 350 Meter langen asphaltierten Abschnitts unumgänglich, sie verzögert sich aber. Grund: ein neues Strassenbauverfahren, das erstmals in der Schweiz angewendet wird. Daniel Kamber, der für den Tiefbau zuständige Waldenburger Gemeinderat, erklärt:

«Dazu sind verschiedene Abklärungen nötig, und es müssen Bewilligungen eingeholt werden.»

Das Verfahren nennt sich Underbold. Dahinter steht die Firma Blue Climate AG mit Sitz in Bülach. Underbold sei ein flüssiges Additiv, das schneller und einfacher verarbeitet werden könne und den Strassenunterhalt verbessere, ist auf der Website zu lesen. Das Additiv wird bloss aus organischen Stoffen hergestellt und ist deshalb vollständig abbaubar.

Das Material des bestehenden Unterbaus wird mit dem wachsähnlichen Underbold und weiteren Substanzen zusammen vermischt und in den Gerstelweg eingewalzt. Der neue Belag ist 40 Zentimeter dick, beim konventionellen Strassenbau werden mehrere dünnere Schichten eingebaut. Blue Climate garantiert eine «wesentlich längere Lebensdauer». Der alte Teer des Gerstelwegs muss entsorgt werden.

Schon in Afrika und Sibirien erprobt

Das Unternehmen, das für das Vorhaben in Waldenburg mit der Firma Marti aus Pratteln zusammenspannt, hat dieses Verfahren bereits bei Strassen unter anderem in Afrika und Sibirien angewendet. Laut Kamber hat der Revierförster die Gemeinde auf dieses System aufmerksam gemacht.

Nun müssten noch diverse Ämter vom neuen Verfahren überzeugt werden, so das Baselbieter Amt für Umweltschutz und Energie. Auch die kantonale Fachstelle Melioration kenne das System noch nicht und sei deshalb zurückhaltend, erzählt Daniel Kamber. Deshalb kann die Sanierung des Gerstelwegs nicht vor dem kommenden Frühling erfolgen.

«Knapp sechsstelliger Betrag»

Zur Projektsumme will Gemeinderat Kamber keine genaue Zahl nennen. Er spricht jedoch von einem «knapp sechsstelligen Betrag». Damit die Gemeinde die ganzen Kosten nicht allein stemmen muss, hat sie bei der Fachstelle Melioration ein Subventionsgesuch eingereicht. Diese beteiligt sich finanziell an Sanierungen von landwirtschaftlich genutzten Wegen. Dazu Kamber:

«Wir erhoffen uns einen Beitrag.»

Waldenburg kann mit diesem ersten Referenzobjekt in der Schweiz einiges an Kosten sparen. Dies ist positiv für die Gemeindekasse, die nicht gerade prall gefüllt ist. Zudem beanspruchen die Arbeiten weniger Zeit. Dieses Sanierungsprojekt ist für viele Involvierte noch Neuland. Es könnte jedoch für weitere Gemeinden wegweisend sein.