Kanton frohlockt auf Twitter

Dabei deutet vieles darauf hin, dass es in Basel mit Tempo 30 nun erst richtig losgehen wird. «Der Grosse Rat wünscht eine Prüfung von Tempo 30 auch auf verkehrsorientierten Strassen, zum Beispiel auf der Elsässerstrasse. Nun haben wir die rechtliche Grundlage dazu!», frohlockt der Kanton auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Und tatsächlich sind es insgesamt sieben verkehrsorientierte Strassen, die sich die Abteilung Verkehrstechnik nun vornehmen wird (siehe Karte oben), wie Projektleiter Stephan Löwengut auf Anfrage sagt. «Wir waren bisher zurückhaltend bei der Prüfung und Publikation von Tempo 30 auf verkehrsorientierten Strassen. Das Bundesgerichtsurteil gibt uns nun die Sicherheit, dass unsere Beurteilung gestützt wird.» Nun würden sie, wie vom Grossen Rat verlangt, mit der Prüfung der genannten Strassen weitermachen.

Bei positivem Ergebnis einer ersten Grobprüfung würden entsprechend detaillierte Verkehrsgutachten erstellt, in denen nicht nur den Nachweis der Notwendigkeit, sondern auch der Zweckmässigkeit und Verhältnismässigkeit einer Tempo 30-Einführung zu erbringen sei, sagt Löwenherz. «Besonders erwähnenswert im Bundesgerichtsurteil ist, dass bereits eine gewisse und nicht eine erhebliche Reduktion der Lärmbelastung als Grund für die Einführung von Tempo 30 ausreicht. Dies ist in dieser Deutlichkeit bisher nicht klar gewesen.» Es sei aber keinesfalls so, dass nun eine Vielzahl an verkehrsorientierten Strassenabschnitten permanent in Tempo-30-Zonen umgewandelt würden. Tempo 30 auf verkehrsorientierten Strassen werde weiterhin die Ausnahme im gut begründbaren Fall bleiben.

In der Sevogelstrasse selbst wird die Temporeduktion in den nächsten Monaten umgesetzt. Damit wird einerseits die Sicherheit der Schüler im gleichnamigen Primarschulhaus sowie von Velofahrern und Fussgängern verbessert, andererseits wird die Lärmbelastung für Anwohner beschränkt, was zu einer höheren Lebensqualität führe. Die Lärmreduktion ist gemäss einer im Bundesgerichtsurteil erwähnten Beurteilung auch der Grund, weshalb nicht nur eine temporäre Geschwindigkeitsreduktion während der Schulzeiten eingeführt wird, wie sie auf anderen verkehrsorientierten Strassen bereits im Einsatz ist. Bauliche Massnahmen braucht es dabei keine, lediglich die Parkfelder werden abwechselnd auf beiden Strassenseiten platziert.

Vom politischen Parkett dürfte Tempo 30 aber trotz Bundesgerichtsurteil nicht so rasch verschwinden. Auf die Twitter-Nachricht des Kantons meldete sich nämlich SVP-Grossrat Joël Thüring – mit der Bemerkung, dass die Zustimmung des Kantonsparlaments «nur mit knapper Mehrheit» geschehen sei.