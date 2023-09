Comeback Weidlingswettfahren: Wenn alles eine Nummer grösser ist Erstmals seit 45 Jahren fand wieder ein Eidgenössisches Weidlingswettfahren statt – in Basel. Der sich am Wochenende verändernde Pegelstand des Rheins sorgte für unterschiedliche Bedingungen.

Ein Team des PSV Olten. Bild: Alan Heckel

«Ho-opp! Ho-opp!» Wer am Wochenende am Kleinbasler Rheinufer zwischen Mittlerer Brücke und Kaserne spazieren ging, kam nicht drum herum, die Anfeuerungsrufe der Wasserfahrer, wie sie an einem Einzel- oder Paarwettfahren Usus sind, zu hören. Nur war es dieses Mal kein Einzel- oder Paarwettfahren, das lief, sondern beides zusammengelegt im Eidgenössischen Weidlingswettfahren (EWW). Dieses fand letztmals 1978 statt und feierte nun ein Comeback.

Alles ist grösser als bei einem gewöhnlichen Wettfahren: Es gibt zwei Wettkampfstrecken, viel Trägervereine und ein riesiges Festzelt auf dem Kasernenareal. Dazu machten auch Pontoniere, die an den langen Hosen gut zu erkennen sind, mit. Solange gefahren wurde, war das Festzelt aber kaum besucht. Denn Wasserfahrer pflegen eine grosse Kameradschaft, tauschen sich untereinander aus, geben sich Tipps und feuern oftmals nicht nur die Klubkollegen an.

Interessierte beim Studium der Zeiten. Bild: Alan Heckel

Nicht alle haben Nachwuchsprobleme

Am Sonntagvormittag unterhielten sich Mitglieder vom PSV Olten angeregt mit denen vom LC Baden, diejenigen vom WSC Rhenania St. Johann diskutierten die Tücken der Paarwettkampf-Strecke und die Pontonniers Bex, die einzigen Teilnehmer aus der Romandie, schossen Erinnerungsfotos auf dem Rhein. Optisch am auffälligsten, weil in grosser Zahl vertreten, war der WSC Bremgarten. «Wir sind mit 22 Nachwuchsfahrern hier. Im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen haben wir zum Glück kein Nachwuchsproblem», sagte Fabienne Koller. Die Jungfahrleiterin war bereits am Vortag nach Basel gekommen, «um zu sehen, was uns hier erwartet». Vom Anlass war sie angetan. «Man merkt schon, dass alles eine Nummer grösser ist – das Eidgenössische eben.»

Ein Nachwuchsfahrer vom WSC Bremgarten. Bild: Alan Heckel

Etwas weiter flussaufwärts waren die Einzelfahrer im Einsatz. Ein Touristentrio aus den Niederlanden blickte interessiert auf den Rhein. Das taten auch diverse Ehrengäste aus Politik, Militär und den Vereinen am Apéro, der kurz vor der Mittagszeit stattfand. Die Stimmung war entspannt, auch wenn einige noch um ihre Bestzeit bangten. «Gestern sah es gut aus, heute bin ich aber nicht sicher, ob es reichen wird», so Dominik Keller vom AWS Birsfelden, der zusammen mit Hermann Scharz in den Senioren-Kategorie eine gute Zeit hingelegt hat. Der Rheinpegel war gefallen, die Voraussetzungen für die Konkurrenz anders. «Willkommen beim Outdoorsport», lacht er und verrät, wie es am Vorabend im Festzelt war: «Das Aufkommen war überschaubar, aber die Stimmung war sensationell.»

Das bestätigt auch Tobias Amann vom Rhein-Club Basel 1883, einer der vielen freiwilligen Helfer: «Die Rückmeldungen bisher waren allesamt positiv.» Das dürfte geblieben sein und mit dem Festakt und der Rangverkündigung folgten zwei Highlights eines jeden Wettfahrens. Das war beim EWW nicht anders.