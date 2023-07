Verwaltung Drei auf einen Streich: Aderlass an der Spitze von Weil am Rhein Baubürgermeister Martin Gruner wird Oberbürgermeister von Waldshut-Tiengen. Weil verliert so in kurzer Zeit die drei wichtigsten Personen in der Verwaltungsspitze.

Nach nur zwei Jahren zieht es den Weiler Baubürgermeister Martin Gruner nach Waldshut-Tiengen. Dort wird er Oberbürgermeister. Bild: zvg

Wie schon erwartet ist der Weiler Baubürgermeister Martin Gruner zum neuen Oberbürgermeister (OB) von Waldshut-Tiengen gewählt worden, einer 23 000-Einwohner-Stadt am Hochrhein. Mit 67,8 Prozent fiel sein Wahlsieg am Sonntag überaus deutlich aus.

Weil am Rhein wird so in kurzer Zeit die drei wichtigsten Personen der Verwaltungsspitze verlieren. Im Frühjahr 2024 finden Oberbürgermeisterwahlen statt und der amtierende Oberbürgermeister (OB) Wolfgang Dietz hat mehrmals deutlich zu verstehen gegeben, dass er auf keinen Fall mehr antreten will. Auch sein Stellvertreter und Erster Bürgermeister Rudolf Koger will sich nicht mehr zur Wahl stellen. Basel verliert so auf einen Schlag die drei wichtigsten Ansprechpartner in der südbadischen Nachbarstadt.

Einen sehr guten Job in Weil am Rhein gemacht

Erst vor zwei Jahren hat Martin Gruner das Amt als Zweiter Bürgermeister übernommen und laut «Badischer Zeitung» insbesondere bei den Auseinandersetzungen um die später vom Volk abgelehnte Einführung einer Fussgängerzone einen sehr guten Job gemacht. Auch deshalb hatte man sich in Weil gewünscht, dass er im Amt bleibt oder auch als OB kandidiert. Daraus wird jetzt nichts.

Martin Gruner lebt seit rund 20 Jahren Waldshut-Tiengen und war dort unter anderem 15 Jahre lang als Leiter des Hochbauamtes tätig. Mit dem amtierenden OB, Philipp Frank, hatte er sich zerstritten und das Amt deshalb aufgegeben. Bei der Wahl von Sonntag war Gruner von den Fraktionen der SPD, der FDP, der Freien Wähler und der Grünen unterstützt worden. Frank hingegen, der der CDU angehört, hatte selbst von seiner eigenen Partei keine Unterstützung erhalten.