Weil am Rhein Deutscher Zoll stoppt Car aus der Schweiz: Passagiere müssen sich nackt ausziehen Ein Reisecar aus der Schweiz wurde am Grenzübergang Basel-Weil am Rhein gestoppt. Die Passagiere, mit deren Papieren etwas nicht in Ordnung war, mussten sich ausziehen – nur auf Intervention eines Anwalts hin wurde auf die Massnahme bei einem zwölfjährigen Mächen verzichtet.

Am Zoll werden regelmässig Passagiere kontrolliert – auch von der Schweizer Grenzwache. Symbolbild: Roland Schmid

Ein Ausflug nach Freiburg im Breisgau nahm für zwei Dutzend Kurdinnen und Kurden aus Bern, darunter viele Kinder, ein frühzeitiges Ende. Der Car der Reisegruppe, die am vergangenen Samstag an ein kurdisches Kultur- und Sportfestival unterwegs war, wurde am Grenzübergang Basel-Weil am Rhein gestoppt.

Da die Mehrheit der Mitfahrenden keine Papiere auf sich trug, vollzog die Bundespolizei bei ihnen eine «erkennungsdienstliche Massnahme» – das berichtet die «Badische Zeitung». Demnach wurde der Bus zur Aussenstation Efringen-Kirchen eskortiert. Dort mussten sich die Menschen gemäss dem Beitrag nackt ausziehen. Der Vater eines Mädchens, für das keine Ausnahme vorgesehen gewesen sei, habe sehr emotional reagiert.

Ein von den Organisatoren des Festivals aufgebotener Rechtsanwalt habe darauf hingewirkt, dass bei der Zwölfjährigen von der Massnahme abgesehen wurde. Laut «Badischer Zeitung» wurde das Mädchen dann lediglich abgetastet.

Fast zwölf Stunden lang festgehalten

Der Anwalt wird im Beitrag zitiert, die Aktion sei fraglich gewesen. Manche der Passagiere hätten gültige Pässe besessen, jedoch die Schweizer Aufenthaltsgenehmigung vergessen. Einige hätten sich im Asylverfahren befunden oder gar keine Papiere bei sich gehabt.

Der Anwalt wird zitiert, es stelle sich die Frage, warum die Beamten den Bus nicht einfach wieder zurückgeschickt hätten. Die Antwort der Polizei laute: Illegale Einreise sei eine Straftat. Man habe Strafverfahren einleiten müssen.

Der Bus erreichte den Grenzübergang um die Mittagszeit. Die Untersuchungen dauerten laut «Badischer Zeitung» bis kurz vor Mitternacht. Die Betroffenen traten danach wieder die Heimreise an. Die 19 Passagiere, bei denen alles in Ordnung war, durften zum Festival weiterreisen.