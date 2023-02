Weil am Rhein Weiler Hauptstrasse wird nicht autofrei: Volk sagt klar Nein zur Fussgängerzone Mit 69,8 Prozent der Stimmen wurde das Vorhaben am Sonntag beim Referendum abgelehnt. Die Wahlbeteiligung war mit 42,7 Prozent hoch. Das notwendige Quorum ist klar erreicht worden.

Blick auf die Hauptstrasse, wo die Fussgängerzone geplant war. Bild: zvg

Die für Mitte April in Weil am Rhein geplante Einführung einer Fussgängerzone auf 400 Metern zwischen dem Kreisel bei der Dreiländergalerie und der Sparkasse ist gescheitert. An dem Referendum von Sonntag stimmte mit 69,8 Prozent eine klare Mehrheit dagegen. Das notwendige Quorum von 20 Prozent der Stimmberechtigten, das bei mindestens 4450 Stimmen lag, wurde mit über 6600 Stimmen und einer Wahlbeteiligung von 42,7 Prozent überdeutlich erreicht.

Grosse Enttäuschung für Stadtverwaltung und Politik

Für die Stadtverwaltung und das Stadtparlament stellt das Ergebnis einen grossen Rückschlag dar. Sie wollten die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt durch die Fussgängerzone erhöhen. Im Sommer 2022 hatte sich das Stadtparlament mit nur zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung dafür ausgesprochen.

Ursprünglich sollte die Fussgängerzone mit der Eröffnung des neuen Einkaufszentrums Dreiländergalerie Ende September eingerichtet werden. Nach massiven Protesten der Detailhändler war dies auf April 2023 verschoben worden.

Das Ergebnis des Referendums zeigt, dass es auch bei den Bewohnerinnen und Bewohnern viel Widerstand gegen die Fussgängerzone gab. Sie befürchteten unter anderem Suchverkehr und Umwege. Das Thema Fussgängerzone beschäftigt Weil am Rhein schon seit über 20 Jahren.

Nach dem Referendum muss nun eine dreijährige Pause eingehalten werden, bevor das Thema wieder aufgegriffen werden darf. Gegner wie Befürworter der Fussgängerzone sind sich laut «Badische Zeitung» einig, dass die Zeit genutzt werden soll, um ein Konzept für die Weiler Innenstadt auszuarbeiten.