Päckliservice Weil sie zu wenig genutzt wird: Die «Smart Box» am Claraplatz verschwindet Vor etwas mehr als zwei Jahren wurde die Paket-Box am Claraplatz installiert. Schon bald zeigte sich, dass dort nur selten Pakete eingeworfen werden. Nun kommt sie weg.

Die Smart Box am Claraplatz gibt es bald nicht mehr. Bild: Nicole Nars-Zimmer (30.08.2021)

Die «Smart Box» am Claraplatz gab es etwas mehr als zwei Jahre. Im blauen Kasten neben dem Kiosk konnte die Bevölkerung Pakete jederzeit abholen und versenden, und das kostenlos. Es handelte sich um ein Pilotprojekt des Basler Amts für Mobilität, von Stadtkonzept Basel und dem Logistikcluster Region Basel. Neben dem Komfort für die Nutzerinnen und Nutzer sollte die Box auch den Transportverkehr minimieren. Denn durch die Sammelstellen müssen die Pakete nicht mehr einzeln an verschiedene Haustüren geliefert werden.

Wie «Basel jetzt» am Mittwoch berichtet, hat die Paket-Box am Claraplatz bald ausgedient. Am Freitag, 14. April, soll Schluss sein. Laut Nicole Ryf vom Bau- und Verkehrsdepartement gibt es mehrere Gründe für das Ende. Einerseits werde der Standort zu wenig genutzt. «In zwei Jahren wurden hier weniger als 50 Pakete abgeholt» wird Ryf zitiert. Ein weiterer Grund, das Pilotprojekt nicht weiterzuführen, sei Vandalismus.

Die anderen beiden Standorte laufen gut

Bereits im September 2021 berichtete die bz, dass die «Smart Box» am Claraplatz kaum genutzt wird. Das Problem: Beim Standort handelt es sich um einen seit Jahren beliebten Treffpunkt von randständigen Personen. Sie bringen Klappstühle mit, die sie unmittelbar vor den Fächern hinstellen. Für Menschen, die ein Paket abholen wollten, gab es kaum ein Durchkommen.

In Basel finden sich noch zwei weitere «Smart Boxen», eine an der Vogesenstrasse im St. Johann und eine im Erlenmattquartier. Laut Ryf werden diese rege genutzt und bleiben deshalb stehen.