Update, 15. November, abends

Dem Tiger ist die Luft ausgegangen. Müde schwebt der «Mäss»-Ballon einen Zentimeter über dem Boden. Zwei Wochen und zwei Tage hat er durchgehalten – eine ganze Herbstmesse lang. Im bz-Livestream konnte man beobachten, wie das 10 Franken teure Raubtier langsam das Rennen gegen seine Konkurrenten verlor. Welcher Ballon hält am längsten durch?

Update, 17. November, abends

Wer hätte das gedacht. Der Töff folgt dem Tiger. Nur zwei Tage später hat's auch den teuersten Ballon in unserem Test erwischt. R.I.P. «Fast Grabo». Jedoch bietet der Standbetreiberin Creadiva einen Nachfüllservice in einem ihrer Shops an. Im Rennen bleiben nur noch das Pony und der Oktopus. Welcher Ballon wird am Ende noch hoch oben in der Luft schweben?

Update, 18. November, morgens

Den Finalen Sprint entscheidet das Pony für sich. Da helfen auch die acht Arme des Oktopus nichts. Der Runde verliert das Rennen gegen den «Mäss-Hit». Kläglich ist das Resultat aber überhaupt nicht. Fast drei Wochen haben Pony und Oktopus durchgehalten – und der Verlierer immerhin über zwei Wochen. Das kommt nicht an unseren Muba-«Super-Ballon» der Versicherung Assura heran, ist aber beachtlich und sorgt bestimmt für keine enttäuschten Kinder zuhause.