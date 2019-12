Das Voting zum Adventswettbewerb läuft von Dienstagabend, 17. Dezember, bis Freitag, 20. Dezember, um 12 Uhr. Unter allen Einsendungen und Stimmen werden Gutscheine verlost. Für die schönsten Fotos gibt es adventsgemäss ansprechende Preise: Entweder zur Entspannung im Weihnachtsstress oder für die letzten Geschenke. So verlosen wir Eintritte in die Wellnesswelt Sole Uno in Rheinfelden und Einkaufsgutscheine von Pro Innerstadt Basel.

Pro Absender gewinnt das Foto mit den meisten Stimmen.