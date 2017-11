Beschränkte Urteilsfähigkeit

Bei anderen neuen Gehegen wie denjenigen für die Löwen, Wildhunde, Panzernashörner sowie Geparde habe man es versäumt, auf einzelne Arten zu verzichten und den einzelnen mehr Platz einzuräumen. Wobei sich, gerade was die Platzverhältnisse angeht, nicht alle Tierschützer einig sind.

Welche Einengung ist zumutbar, welche nicht? Furrer sagt dazu: «Wenn man sich auf den Standpunkt stellt, dass die Tiere die gleiche Bewegungsfreiheit wie in der Natur haben sollen, muss man sämtliche Zoos infrage stellen.» Der STS räumt in seinem Kriterienkatalog für die Schweizer Zoos ein, dass er nur bedingt über die Lebensfreude der einzelnen Tiere urteilen könne. «Wir Menschen wissen schlichtweg nicht, welches Leben ein Tier vorziehen würde: das gemütliche, aber leider häufig wegen zu geringem Platz und wenig Abwechslung auch langweilige, aber sichere Leben im Zoo, oder den anstrengenden und oft leidvollen Nervenkitzel eines manchmal nur kurzen, aber intensiven Lebens in der Wildbahn?»

Zu beurteilen sei deshalb nicht die Artgerechtigkeit, denn die gäbe es ohnehin nicht, sondern die Tiergerechtigkeit. So sollten die Zoos ihren Tieren Lebensbedingungen bieten, an die sie sich «problemlos anpassen» können und sie zugleich vor den Gefahren schützen, die das Leben in der Wildnis mit sich bringe. Ob es den Tieren gut gehe oder nicht, könne man am besten anhand des Verhaltens beurteilen: Typische Leidenszeichen seien stereotypes Verhalten; wenn die Tiere etwa manisch die gleichen Wege liefen.

Betagte Wölfe und Malaienbärin

Explizit positive Erwähnung findet die Haltung der Elefanten, die seit dem Bau der neuen Anlage Tembea doppelt so viel Platz zur Verfügung haben wie früher, sowie diejenige der Erdmännchen und Stachelschweine. Hier gibt es gemäss Zoobericht 2016 genügend Höhlen und Baumstrunke sowie Felsen, die den Tieren Rückzugs- und Fluchtorte ermögliche.

Auch die Kattas, die in der Etoscha-Anlage auf einer natürlichen Halbinsel zuhause seien, hätten es dank der zahlreichen Kletter- und Versteckmöglichkeiten sowie dem geschützten Stall gut. Ebenfalls positiv hervorgehoben wird die Gemeinschaftsanlage im Etoscha-Haus, wo unter anderem der Klippschliefer und die Siedelweber-Vögel zuhause sind.

Kernargument der Tierschützer ist, dass die Vögel ausreichend Platz vorfinden. Diese Forderung erfüllt das Vogelhaus, wo hauptsächlich kleinere Vögel am Nesten sind. Die Vögel könnten sich im Zolli natürlich fortbewegen – und etwa wie im Etoscha-Haus gar im Besucherraum herumfliegen.

Lob mit kleineren Abstrichen gibt es für die Haltung der Brillenpinguine. Wichtig ist dem Tierschutz allgemein, dass die Zoo-Tiere eine Privatsphäre haben. Mit einem etwas geschützten Bereich hätten die Brillenpinguine die Möglichkeit, sich den Blicken der Zoobesucher zu entziehen. Kritik gibt es allerdings am Schwimmbecken. Dieses sei zu klein und für die schnellen Taucher daher «suboptimal».

Vom STS gibt es aber für die Tierhaltung im Basler Zoo nicht nur Lob. Die überaus kleinen Gehege der Malaienbärin sowie der beiden Wölfe seien nicht mehr zeitgemäss oder schlicht: zu klein. Samuel Furrer sagt, er habe den Zoo nach seiner jüngsten Inspektion mit einer Beschwerde konfrontiert.

Offenbar hat die Kritik gefruchtet. Seitens des Zollis heisst es, die Haltung der Wölfe werde beendet, sobald die beiden älteren Tiere gestorben seien. Kommunikationsassistentin Franziska Viscardi sagt: «Wölfe sind heute wieder einheimische Tiere. Der Zoo konzentriert sich auf exotische Tiere.» Diese Fläche werde dann einem anderen, «noch nicht definierten» Verwendungszweck zugeführt.

Ebenfalls keinen Ersatz plant der Zoo für die betagte Malaienbärin, die man einst von einem anderen Zoo übernommen habe. Auch das Bärengehege werde dereinst für etwas anderes genutzt, sagt Viscardi, ohne auf die Bestimmung einzugehen.