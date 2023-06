Weltblutspendetag «Viele haben aus Bequemlichkeit noch nie gespendet»: Darum braucht es jetzt Blut in Basel Im Blutspendezentrum beim Universitätsspital fliessen heute einige Liter Blut. Denn es ist Weltblutspendetag. Der Spendetag ist nötig, denn in beider Basel herrscht vor den Sommerferien Blutknappheit.

Die 20-jährige Salome Berni spendet mehrmals pro Jahr ihr Blut und ihre Blutplättchen. Bild: Kenneth Nars

Salome Berni liegt auf einem der 13 Stühle im Blutspendezentrum beim Universitätsspital in Basel. Die Apparate um sie brummen. Für die 20-Jährige sind die Geräusche bereits Gewohnheit. Denn sie liegt zum zweiten Mal dieses Jahres auf dem Stuhl des Blutspendezentrums.

Um ihren linken Oberarm ist eine Manschette befestigt, im Unterarm steckt eine Nadel und daran ist ein kleines Röhrchen. Durch dieses fliesst ihr Blut zum Apparat. Tropfen für Tropfen.

Die Spenderin drückt auf die blaue Pumpe um ihren Blutfluss zu fördern. Bild: Kenneth Nars

Berni drückt alle paar Sekunden die blaue Pumpe in ihrer Hand. Diese soll den Blutfluss fördern. Die 20-Jährige ist nicht für eine Vollblutspende da, sondern spendet ihre Blutplättchen, in der Fachsprache Thrombozyten.

Sie kann alle sechs Wochen Blutplättchen spenden. Der Vorgang dauert meist 60 bis 90 Minuten. Auf dem Monitor neben ihr steht die verbleibende Zeit der Spende. Noch 31 Minuten.

Die verbleibende Zeit steht auf dem Monitor. Bild: Kenneth Nars

Mehrere Voraussetzungen für eine Spende

«Ich spende, seit ich 18 Jahre alt bin», sagt sie. Eigentlich hätte sie schon viel früher spenden wollen. Doch sie darf erst mit der Volljährigkeit ihr Blut und ihre Blutplättchen geben. Neben dem Alter muss sie mehrere Voraussetzungen erfüllen. Zu diesen gehört etwa ein Mindestgewicht von 50 Kilogramm oder ein guter Gesundheitszustand. Ihr Vollblut darf sie als Frau nur dreimal jährlich spenden. Männer dürfen viermal spenden.

Nachdem das Blut ihren Körper verlässt, fliesst es durch die Maschine links von ihr. Dort wird das Blut von ihren Blutplättchen gefiltert. Die verschiedenen kleinen Plastikrohre voll Blut auf der oberen Seite der Maschine bilden eine Art Labyrinth.

Ihr Blut fliesst durch ein Labyrinth. Bild: Kenneth Nars

Das restliche Blut fliesst mit einer Salzwasserlösung zurück in ihren Körper. «Mit diesem Verfahren gibt es eigentlich keinen Blutverlust», sagt Berni, die Pflegefachfrau studiert.

Knappes Blut in beider Basel

In diesem Jahr gab es im Blutspendezentrum in Basel bereits über 1000 Blutplättchenspenden. Beim Vollblut ist die Zahl höher. Bisher sind es dort über 6000 Spenden. Das sind umgerechnet über 2700 Liter Blut. Denn pro Vollblutspende gibt ein Mensch 450 Milliliter Blut ab.

«Leider ist es so, dass viele Menschen nur einmal zur Blutspende kommen», sagt Heidi Brönnimann vom Blutspendezentrum SRK beider Basel. Dies reiche nicht. «Wir sind darauf angewiesen, dass die Leute regelmässig zur Blutspende kommen.»

Denn das Blut ist bei einigen Blutgruppen aktuell in beiden Basel knapp. In den Sommermonaten seien die Blutvorräte nicht gut gefüllt, sagt Brönnimann und fügt hinzu: «Es ist deshalb sehr wichtig, dass man zur Blutspende kommt, bevor man in die Ferien reist.» Denn nach dem Aufenthalt in gewissen Ländern könne es zu längeren Sperrfristen kommen.

Der heutige Weltblutspendetag kommt ihnen deshalb zugute. Von sieben Uhr morgens bis um zehn Uhr abends ist das Blutspendezentrum an der Hebelstrasse geöffnet. Brönnimann und ihr Team organisieren für die Spenderinnen und Spender etwa ein Frühstücksbuffet und grillieren am Nachmittag und Abend. Wie sie sagt, hätten sich bereits über 80 Personen angemeldet.

Die letzten Vorbereitungen für den Weltblutspendetag laufen. Bild: Kenneth Nars

Die Angst vor Nadeln

Am Anfang hatte Berni Angst vor Nadeln. Doch nach einer Operation habe sie Blutverdünner spritzen müssen, sagt die junge Studentin weiter. Heute ist ihre Angst verflogen.

Früher hatte Berni noch Angst vor Nadeln. Bild: Kenneth Nars

Bernis Euphorie ist ansteckend. «Ich bin glücklich, wenn ich anderen helfen kann», sagt sie. Zudem spornt sie ein besonderer Gedanke weiter für die Spende an: «Mein Grossvater ist ebenfalls auf eine Bluttransfusion angewiesen.»

Sie findet, dass niemand Blut spenden müsse, wenn man Angst habe oder verhindert sei. Aber: «Viele haben aus Bequemlichkeit noch nie gespendet», sagt sie weiter. Und dies, obwohl viele Menschen auf das Blut angewiesen seien.

Die Pflegefachfrau Aline Tschannen kommt mehrmals zur Kontrolle. Bild: Kenneth Nars

Während der Blutspende schaut alle paar Minuten eine Pflegefachfrau vorbei. Sie prüft auf dem Monitor die Werte. Für Berni sei das Highlight neben dem guten Zweck das Schoggistängeli nach der Spende.