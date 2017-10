Ungewohnte Kooperation

Gemeinsam mit der Basler Sinfonietta wird die Singer-Songwriterin die diesjährigen Swiss Indoors einläuten. «Von einem Extrem ins andere», schreibt die Sängerin gestern auf Twitter und spielt damit auf ihre Kooperation mit dem Basler Orchester an – und auf ihren Akustik-Auftritt in Paris von Samstagabend. Beides ist Neuland für die 29-Jährige, die sich für gewöhnlich selbst mit der Gitarre begleitet. Als Teenagerin brachte sie sich das Spielen des Instruments selber bei, schrieb schon damals ihre eigenen Songs und präsentierte diese mit 15 Jahren ein erstes Mal auf einer Bühne. Fünf Jahre später, im Jahr 2007, veröffentlichte sie ihr erstes Album und schaffte den sofortigen Durchbruch. Songs wie «This is the life» oder «Mr. Rock and Roll» waren riesige Hits. Ersterer war über zwei Jahre in den Schweizer Charts vertreten.

Ohnehin ist die Verbindung der Autodidaktin zur Schweiz eine spezielle. Seit Jahren tritt sie regelmässig hier auf. Das Moon & Stars in Locarno beispielsweise beehrte sie schon drei Mal, und auch in Basel war sie schon zu bestaunen, als sie 2007 und 2014 an der Baloise Session spielte. Mit ihren Auftritten in der Schweiz will sich die Schottin bedanken, weil die Schweizer zu den Ersten gehörten, die an sie glaubten, wie sie einst sagte. Dafür lässt sie sich sogar auf Experimente ein, wie mit der Sinfonietta zu spielen. Um eine perfekte Show hinzulegen, probte Macdonald gestern noch mit dem Orchester. Durch die Zusammenarbeit passt ihre Radio-Pop-Rock-Musik besser in den Rahmen des Basler Tennisturniers. Für dessen Grand Opening setzten die Organisatoren in der Vergangenheit eher auf Klassik – wie mit der Mezzosopranistin Katherine Jenkins – oder auf Klassiker. So unterhielten in den letzten Jahren auch grosse Namen wie Paul Anka oder Udo Jürgens das Publikum vor dem ersten Hauptrunden-Spiel des ATP-500-Turniers.