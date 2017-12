Kritik von Links

Sibylle Benz, die Fraktionssprecherin der SP, brachte den Frust ihrer Partei zum Ausdruck, dass man den Baselbietern erneut entgegenkommen müsse, um diese bei der Stange zu halten. «Es ist ein Trauerspiel, was hier läuft. Bei unserem Partner fehlt das Verständnis und der Weitblick.» Sie zog gar gewagte historische Parallelen zur Zeit des Absolutismus’, in der es normal gewesen sei, dass Behörden den Universitäten in ihre Arbeit reingeredet hätten. «Ich dachte, wir sind weiter als vor 400 Jahren.» Da aber die nun vorliegende Lösung «die Beste unter allen schlechten Möglichkeiten» sei, werde die SP zustimmen. Einige würden sich aber auch enthalten, um ein Zeichen zu setzen. Das taten dann auch 16 Grossräte. Vier stimmten gegen die Leistungsvereinbarung und 74 dafür.

Trotz aller im Ratsplenum geäusserten Kritik, der Basler Erziehungsdirektor Conradin Cramer (LDP) war froh über den Support aus dem Parlament. «Ich danke Ihnen für Ihre Einheitlichkeit hier drinnen», sagte er. Das sei nicht nur wichtig für die Uni und ihre Entscheidungsträger.

Sondern auch für die Basler Regierung, die nun «mit gestärktem Rücken» in die Verhandlungen über die nächste Leistungsperiode steigen könne. Was die scharf geführten Debatten der letzten Zeit angeht, meinte Cramer: «Man tut den schrillen Tönen vielleicht auch zuviel Ehre an, wenn man sie ganz so schrill wahrnimmt.» Und fügte an: «Um die deutsche Bundeskanzlerin zu zitieren: Am Ende ist die gemeinsame Trägerschaft der Uni schlicht ‹alternativlos›.»