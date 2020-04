Weniger Verkehr während Coronakrise sorgt für bessere Luft im Kleinbasel und an der Autobahn

Das Lufthygieneamt hat unter Berücksichtigung der Wetterlage sowie der Verkehrsentwicklung einen umfassenden Vergleich der Luftqualität der Vor-Coronazeit vom 16. Februar bis zum 15. März mit jener in der Coronazeit vom 16. März bis zum 13. April gemacht und die Daten heute Mittwoch publiziert. Die grösste Auffälligkeit dabei: Die Stickoxid-Immissionen (NO x ) sind an den verkehrsreichen Standorten moderat bis massiv gesunken.

Bei der Messstation der Autobahn A 2 im Hardwald beträgt der Rückgang 37 Prozent im Vergleich zum Monat vor dem Lockdown (vorher NO x -Tagesmittelwert 70 Mikrogramm pro Kubikmeter, jetzt 44 µg/m3). Gleichzeitig ging der Verkehr um rund 40 Prozent von 120'000 Fahrzeugen pro Tag auf noch 70'000 in der Coronazeit zurück. Weniger ausgeprägt präsentiert sich die Situation an der Feldbergstrasse im Kleinbasel: Hier reduzierte sich der Verkehr von 11'000 Fahrzeugen pro Tag auf 8'000, was einem Rückgang von rund einem Viertel entspricht. Die Stickoxid-Werte sanken hier aber nur um 7 Prozent von 61 auf 57 µg/m3 .

Viel, viel bessere Luft im Kleinbasel

Dass die Luft im Kleinbasel nicht ebenfalls massiv besser geworden ist, erklärt das Lufthygieneamt mit den Wettereinflüssen. Denn in den Häuserschluchten der Stadt ist die Durchlüftung viel schlechter als in einer offenen Landschaft. Das auch während der Bisenlage, die während eines Teils der Coronazeit geherrscht hat. Weil die Bise gleichzeitig aber für tiefere Temperaturen gesorgt hat, wurde auch mehr geheizt. Der dadurch erhöhte Schadstoffausstoss machte sich im dicht besiedelten Kleinbasel wiederum mehr bemerkbar als etwa im Hardwald. Noch mehr spielte dieser Mechanismus in Binningen, wo die Messstation abseits des Verkehrs auf dem Margarethen-Hügel steht. Hier nahmen die – relativ geringen - Stickoxid-Immissionen im Vergleich zum Monat vor dem Lockdown sogar wegen dem höheren Heizbedarf leicht zu.

Was in Binningen bei den Stickoxiden spielte, spielt beim Feinstaub generell: Bei diesem Schadstoff ist im Winterhalbjahr der Einfluss der Wetterlage und damit der damit zusammen hängende Heizbedarf grösser als jener des Verkehrs. Deshalb wurden bei den Feinstaub-Immissionen bei allen Messstationen während der Coronazeit höhere Immissionswerte als im Monat zuvor gemessen. Mitgespielt hat dabei auch die Inversionslage (höhere Temperatur in oberen Luftschichten und dadurch schlechter Austausch der Luftmassen), die an einigen Tagen des Lockdowns herrschte, sowie die mangelnden Niederschläge, die die Schadstoffe hätten auswaschen können.