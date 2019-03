Die Schnitzelbänkler zeigten am Montagabend zum ersten Mal, was sie zu bieten haben an dieser Fasnacht – auf den grossen und den kleineren Bühnen. Wir haben uns unter anderem in der Schlüsselzunft umgehört. Im Video: Dreydaagsfliege, Spitzbueb, Luuszäpfe und Kaffidante. Sowie ein Waggis-Intermezzo.