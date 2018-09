Der Autor dieser Zeilen ist zwar weder Engländern, noch vermögend und schon gar kein Gentleman; er lebt auch nicht im London der 1870er-Jahre und verkehrt in noblen Herren-Clubs. Aber was er mit dem Protagonisten aus dem Jules-Verne-Roman teilt ist die Begeisterung für den Fortschritt und eine gewisse Freude am Spiel. Und so kam es, dass das "In 80 Tagen um die Welt"-Experiment vergangene Woche wiederholt wurde - und zwar folgendermassen.

Ein Klick auf die Smartphone-App und die sogenannte ScooBox öffnet sich wie von Geisterhand und gibt mein erstes Transportmittel frei – ein Elektro-Trottinetts. Dieses soll mich quer durchs Verkehrschaos am Bahnhofplatz an die Stadtgrenze in Binningen bringen. Die Elektro-Trottinetts sind das neuste Angebot auf dem Basler Transportmittel-Mietmarkt, für einen Franken pro 30 Minuten sind sie auch das günstigste Angebot. Allerdings müssen sie wieder an den Ausgangsort zurückgebracht werden, was in meinem Fall kein Problem sein wird, da die Reise rund um die Stadt wieder am Ausgangspunkt enden soll.

Vom Fahrgefühl und seiner Beschleunigung (Stichwort: rasant) bin ich vermutlich ähnlich beeindruckt, wie Phileas Fogg, als er damals den Maschinenraum eines British-India-Steam-Navigation-Company-Kreuzers betrat. Das kleine Kickboard hat Power und bringt mich in 9 Minuten an den Höhenweg in Binningen, wo gleich zwei Catch-a-Car Autos stehen. 14:13 Uhr: Der fliegende Wechsel funktioniert problemlos: Trottinetts abschliessen, Member-Karte an den an Ort und Stelle gemieteten VW up halten, einsteigen und losfahren.