Die Rechnung kommt spät, doch der Rabatt ist gross: Das Basler Strafgericht bestätigt grundsätzlich die Gewinneinzüge der Eidgenössichen Spielbankenkommission (EBSK) aus illegalen Pokerturnieren. In seiner launischen Begründung am Mittwoch liess Einzelrichter Dominik Kiener allerdings durchblicken, dass er wenig begeistert davon war, dass die EBSK über sechs Jahre nach der Razzia bei einem Pokerturnier bei den damaligen Spielern die Gewinne einziehen will. So zog er im Rahmen der «Fehlertoleranz» von den Forderungen jeweils zehn Prozent ab, beschränkte die Gebühren pro Person auf 200 Franken (die ESBK hatte jeweils 1310 Franken gefordert) und kürzte die Ersatzforderungen auch aus Gründen der Verjährung. «Den Rest muss der Bund selber berappen», meinte er trocken.

Der Gerichtspräsident liess es sich auch nicht nehmen, die über Jahre hinweg widersprüchliche Einschätzung des Pokerspiels zu skizzieren: Noch im Jahr 2009 ging die EBSK davon aus, dass Pokerturniere auch ausserhalb von lizenzierten Casinos erlaubt sind. Dann sprach allerdings eine Beschwerde des Casinoverbandes von ungleich langen Spiessen, und das Bundesgericht stufte Poker als Glücksspiel ein. Dies wurde auch damit begründet, dass das Spielbankengesetz die Auswüchse der Glücksspiele verhindern wollte. Mehrere Pokerspieler argumentierten nun diese Woche im Einziehungsverfahren, dass in jenen Turnieren im Club «Other Poker» aber etwa ein Wiedereinkauf am selben Abend nicht möglich war, was die persönlichen Verluste stark begrenzte. «Man kann darüber geteilter Meinung sein», meinte Dominik Kiener am Mittwoch zu diesem Punkt diplomatisch. Zwar habe sich das Bundesgericht zur Poker-Variante «Texas Hold’em» geäussert, aber nicht zur in Basel angebotenen Turnierform und den dortigen Limiten.

Stirnrunzeln beim Gericht

«Wenn Juristen sich nicht einig sind, dann wird es kompliziert. Wir sind nicht der Meinung, dass man sagen kann, alles ist illegal. Aber man kann den Bundesgerichtsentscheid so verstehen», sagte Kiener dazu. Stossend war für das Gericht allerdings auch, dass der damalige Betreiber des Pokerclubs an der Basler Reinacherstrasse mit einer bescheidenen Busse von 4500 Franken davongekommen ist. «Wenn man sieht, was die ESBK hier bei den Spielern für Beträge verrechnet, ist wohl nicht von der Hand zu weisen, dass man da einen Deal gemacht hat», so der Gerichtspräsident. Auch deshalb kürzte er die Gebühren massiv auf jeweils 200 Franken.

Wir haben hier ein wenig Gerechtigkeit walten lassen», meinte Dominik Kiener und sprach auch von Verhältnismässigkeit. Er betonte allerdings auch, der Aufwand für die ESBK sei «riesig» gewesen. Durch die Verjährungsfrist von sieben Jahren fielen nun automatisch auch alle Gewinne vor dem 18. Oktober 2010 ausser Betracht. Kein Entgegenkommen gab er es aber bei der Berechnung der Gewinne das Basler Appellationsgericht entschied sich klar für das Bruttoprinzip: Eingezogen wird der komplette Gewinn. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, nebst den Spielern kann es auch die EBSK ans Appellationsgericht weiterziehen.