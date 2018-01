Übersicht Vorfasnachtsveranstaltungen 2018

Ridicule: «Mir iiebe d Fraue-Qoute» «E heerligi Nase voll Fasnacht!» So wirbt das Ridicule für seine Veranstaltung. Vom 10. Januar bis zum 17. Februar findet das Event im Förnbacher Theater am Badischen Bahnhof während des normalen Theaterbetriebs statt. Bereits zum 19. Mal. Als Helmut Förnbacher, der wie jedes Jahr Regie führt und textet, bei einer Pressekonferenz das Programm vorstellt, leuchten seine Augen beinahe: «Es liegt an der Fasnacht, dass Basel so ein überdurchschnittlich grosses Kulturangebot hat. Denn die künstlerische Energie der Fasnächtler verbreitet sich weiter.» Beim diesjährigen Ridicule macht er die Frauenquote zum zentralen Thema. Deshalb wirft er sich höchstpersönlich in ein Frauenkostüm. Förnbacher und sein Kollege Hanspeter Scholl spielen zwei Tanten, die sich vom Balkon herab über Gott und die Welt lustig machen. Zudem wehren sich die Fasnächtler des Ridicule gegen eine Übernahme durch das Münchner Oktober-Fest, freuen sich über Donald Trump, über das Basler Tram, die Polizei, die Basler-Stadtführung und vieles mehr. Den musikalischen Teil des Abends bestreiten die Tambouren «Pianoforte». Als Schnitzelbänggler werden «Giftspritzi» dem Publikum einheizen. Die Ridicule-Pfeiferinnen unter der Leitung von Fabienne Stocker werden einen Klassiker zum Besten geben. Sie zeigen eine eigene Interpretation von «Die vier Jahreszeiten» von Vivaldi. Und das Ridicule 2018 hat auch Special Guests zu bieten: Zum ersten Mal verbinden «d Swingvögel» das Piccolo mit dem Waldhorn.

Die Vorstellungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Tickets gibt es bei allen Vorverkaufsstellen von Ticketcorner.

Rotstab-Cabaret: Bissige Pointen und starke Darbietungen Das Rotstab-Cabaret ist die bekannteste der – zugegeben wenigen – Vorfasnachtsveranstaltungen im Baselbiet. Dieses Jahr findet es vom 12. bis zum 17. Februar statt. Bereits 1933 wurde in Liestal im ehemaligen Kino Uhu eine Art Cabaret vor der Fasnacht aufgeführt. Seit 1969 hat sich die Veranstaltung im KV-Saal von Liestal einen Ruf als bissige Satire-Veranstaltung erarbeitet, in der die musikalischen Darbietungen eine hohe Qualität aufweisen. Am 12. Februar wird die Premiere die Vorfasnacht im Baselbiet einläuten. Das Rotstab-Cabaret wird grösstenteils von den eigenen Mitgliedern der Rotstab-Clique Liestal konzipiert und vorgeführt. Tambouren, Kabarettisten und Pfeifer stammen alle aus dem Stamm und den Jungen der Clique. Zusätzlich treten eine Guggenmusik und ein Schnitzelbank auf. Auch die «Stedtlisingers» haben jedes Jahr einen Auftritt in der Baselbieter Vorfasnachtsveranstaltung. Die Sängergruppe entstand aus dem Ensemble des Rotstab-Cabarets. Die Aufführungen dauern jeweils ungefähr drei Stunden und ziehen insgesamt über 3 000 Besucher an. Meist sind die Tickets schon im Voraus ausverkauft.

Mimösli: Comfort-Bestuhlung für ältere Fasnachtsfreudige Das Mimösli 2018 hat es sich zum Ziel gemacht, den Wilden Westen nach Basel zu bringen. Was man sich darunter vorstellen kann, ist noch unklar: Waggis, die wild über die Bühne reiten oder mit Revolvern rumfuchteln? Flimmernde Hitzewellen im Häbse-Theater? Ab dem 10. Januar gilt es dies rauszufinden. Das Mimösli hat Vorstellungen mit unterschiedlichen Inhalt zu bieten. Vom 10. Januar bis zum 26 Januar wird die Guggenmusik «Horburg Schlurbis» zu hören sein. Vom 27. Januar bis zum 10. Februar sind die «Missionare» auf der Bühne zu sehen. Während allen Vorstellungen wird die Pfeifergruppe «Piccognito» unter der Leitung von Thomas Weber die Ohren des Publikums berauschen. Auch ein Quartett aus dem Konzertchor Ludus Vocalis, sowie die Tambouren «Stickstoff»werden zur musikalischen Unterhaltung beitragen. Als Schnitzelbank wird «S’Bangg-Ghaimnis» und «s’spitzig Ryssblei» seine Reime zum Besten geben. Doch nicht nur das hat das Mimösli zu bieten. Für betagte oder berühmte Zuschauer stehen auch Hospitality-Plätze zur Verfügung. Diese bieten eine Comfort-Bestuhlung, was wohl sonst nicht viele Vorfasnachtsveranstaltungen zu bieten haben. Die insgesamt 37 Vorstellungen beginnen jeweils um 18.30 Uhr. Die Tickets können auf der Website des Häbse-Theaters oder im Theater selbst gekauft werden.

Pfyfferli: Unesco im Fauteuil Das Pfyfferli läutet die Vorfasnacht ein: Heute um 20 Uhr öffnet das Theater Fauteuil seine Türen, um für die Besucher zu trommeln, reimen, pfeifen und schauspielern. Während der rund 58 Vorstellungen wird das Schauspielensemble des Pfyfferli gemeinsam mit einigen bekannten Fasnachtshasen die Lust derer stillen, die kaum mehr bis zur Fasnacht warten können. Leiterin des Theaters und des Pfyfferli, Caroline Rasser, freut sich: «Es wird bestimmt eine anstrengende aber wie jedes Jahr auch eine grossartige Erfahrung sein.» Die Schnitzelbängg «Doggter FMH», «Singvogel», «Sptzbueb« und «Tam Tam» werden zum verbalen Teil des Abends beitragen. Als Tambouren treten «Bâsilicum», «Chriesibuebe» und «Pisdig» auf und gepfiffen wird von «Bajass», «Barfiessler» und «Zimmerlinde». Beim diesjährigen Programm hat das Team laut Autor Felix Rudolf von Rohr Wert darauf gelegt, nicht die typischen Themen aufzugreifen und das Publikum zu überraschen. Bei einer Pressekonferenz gibt er bereits Hinweise, was die Zuschauer ab heute Abend erwarten wird: «Wenn die Fasnacht nicht als Unseco-Weltkulturerbe anerkannt worden wäre, wären wir ziemlich aufgeschmissen gewesen.»

Fasnachtskiechli: Almi und Salvi gehen Back to the roots Keine Gäste auf der Bühne, keine externe musikalische Begleitung, dafür ein aufwendiges Bühnenbild. Almi und Salvi halten das diesjährige Fasnachtskiechli, das wie immer im Scala stattfindet, eher klassisch. Nach der Jubiläumsaufführung vom letzten Jahr möchten sie es im 2018 wieder ruhiger angehen. Vom 18. Januar bis zum 10. Februar darf das Publikum laut Renato Salvi «Almi und Salvi» pur erwarten. Bei ihrem Programm setzen sie auf eine hohe Pointendichte. Auch sein musikalischen können wird das Duo präsentieren. Wie Salvi schmunzelnd erzählt, haben sei bei einigen ihrer selbstkomponierten Stücke extra falsche Töne eingebaut, damit die Zuschauer nicht merken, dass sie eigentlich «Flaschen» seien. Schon jetzt geben die beiden einige Hinweise zu ihrem Programm. In einem der Rahmenstückli geht es beispielsweise um Aufklärung. Ein Vater nimmt es sich zum Ziel, seinen Sohn mittels Fasnachtsfiguren aufzuklären. Doch auch ernstere Stücke hat das diesjährige Fasnachtskiechli zu bieten. So dreht sich ein Stück um einen Zeedel-Dichter, der erfährt, dass er Demenz in einem frühen Stadium hat. Für das Programmheft haben sich Almi und Salvi einen Promi zur Hilfe geholt. Das Vorwort wurde von Karli Odermatt verfasst.

Tickets für die Veranstaltung, die 21 Rahmenstücke umfasst, gibt es bei allen Starticket-Vorverkaufsstellen.

Drummeli: Keine Angst vor Testosteron-Overkill Schon vor dem Drummeli, das am 3. Februar im Musical Theater Basel Premiere feiert, wurde viel aus dem Nähkästchen geplaudert, um die potenziellen Besucher neugierig zu machen. Vertreter der Opti-Mischte, der Negro-Rhygass, der Olympia und der Märtplatz-Clique verrieten schon einige Details zu ihrem diesjährigen Auftritt beim Drummeli. Flavia Schai von den «Opti-Mischte» verriet beispielsweise, dass die Clique den Drummel-Marsch «Fastewaije» und das Pfeifer-Stück «Spalebärg» kombinieren wird. Auch sonst warten einige Überraschungen: Die beiden Männer-Cliquen «Olympia» und «Märtplatz» werden gemeinsam auf der Bühne stehen, laut Claude Schrank von der Olympia müsse das Publikum sich jedoch nicht von einem Testosteron-Overkill fürchten. Auch das Schauspielensemble bringt Neuigkeiten hervor: Dominik Gysin, ein Basler der in Bern aufwuchs, wird das Ensemble ergänzen und auch Lukas Kubik wird neu sein schauspielerisches Können zeigen. Als Dienstälteste wird Susanne Hueber zum siebten Mal dabei sein, sie freut sich auf ein «vielfältiges, buntes und lautes» Drummeli.