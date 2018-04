«Es ist viel Geld», sagt Beatrice Isler, für die CVP sowohl im Bürgergemeinderat wie auch im Kantonsparlament. Immer wieder machten Gesuchsteller von der Möglichkeit Gebrauch, die Gebühren in Raten abzuzahlen. «Wir bewegen uns mit unseren Gebühren im Schweizer Mittelfeld», sagt hingegen ihr Parteikollege und Präsident der Einbürgerungskommission, Stefan Wehrle. Die Bürgergemeinde arbeite kostendeckend, nicht mehr. «Wir haben kein eigenes Einkommen.

Würde man die Gebühren senken, müsste das Geld woanders herkommen», sagt er. Einsparpotenzial sieht er in der aktuellen Handhabe kaum. Definitive Antworten liegen im Juni vor, auf dann ist das Anliegen traktandiert. Für die Bürgergemeinde besteht ein Interesse an zusätzlichen Einbürgerungen. Von Ausländern, aber auch von Schweizern, die nicht über das Basler Bürgerrecht verfügen. Während in den vergangenen Jahren die Wohnbevölkerung stetig zunahm, schwand der Anteil von Baslerinnen und Baslern in der Stadt. 2016 zählte Basel nur noch 53'355 Bürger.

Problem erkannt, Aktion lanciert

Inzwischen sind es wieder ein bisschen mehr, denn die Bürgergemeinde hat das Problem erkannt und reagierte mit verschiedenen Aktionen. So erhalten etwa hier geborene Ausländer bis zum 19. Lebensjahr den Schweizer Pass gratis. Das hat zu einem regelrechten Run geführt. «Rund 800 Personen haben sich gemeldet», sagt etwa Wehrle. Gerade für Familien wird der Erwerb des Schweizer Bürgerrechts damit deutlich erschwinglicher. Das drückt sich auch in gestern veröffentlichten Zahlen aus: «2017 liessen sich 949 ausländische Staatsangehörige, 2016 deren 538 im ordentlichen Verfahren einbürgern», schreibt das Migrationsamt in einer Mitteilung.

Die Differenz erkläre sich unter anderem damit, dass die Familiengesuche zugenommen hätten. Ein weiterer Grund dürfte darin zu finden sein, dass das Migrationsamt aus Eigeninitiative Personen anschreibt, welche die Wohnsitzvoraussetzungen zur Einbürgerung erfüllen. 2018 waren es bereits 3800 in Basel wohnende Besitzerinnen und Besitzer eines ausländischen Passes, die Post von den Behörden erhalten haben.

Zudem steht Basel im innerkantonalen Vergleich hervorragend da. In Bettingen kostet das erwähnte Beispiel nämlich 1400 Franken und in Riehen sogar satte 1950 Franken.