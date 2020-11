Wer weiter auf Geschäftstoursimus fokussiert, ist dem Untergang geweiht

Die tiefschwarzen Wolken über der Basler Hotelszene liessen Schlimmes befürchten. Nun ist es geschehen, der Blitz hat eingeschlagen. Konkret am Messeplatz: Die Pächter des Swissôtel Le Plaza sind pleite. Überraschend ist das keineswegs. Das Hotel lebt von Geschäfts- und Kongresstouristen, hat zu 100 Prozent auf diese Zielgruppe fokussiert.

Das war in der Vergangenheit, als die Messe blühte und Basel sich zu einem wichtigen Durchführungsort von Kongressen etablierte, die richtige Strategie. Aber nun, da Corona wütet, haben solche Hotels ihre Legitimation verloren. Und das wird noch lange so bleiben.

Dass der Freizeittourismus Post-Corona schnell an Fahrt aufnehmen wird, darüber sind sich alle einig. Der Nachholbedarf wird gross sein. Dass aber Geschäftsreisende in Massen nach Basel zurückkehren, ist unwahrscheinlich. Erstens werden Firmen die nächsten Jahre wegen Coronaverlusten sparen müssen. Und zweitens haben sie während des Lockdowns festgestellt, dass eine Skype-Sitzung genauso gut funktioniert wie eine in der realen Welt. Ganze Kongresse können virtuell abgehalten werden.

Deshalb ist zu bezweifeln, dass das Swissôtel bald einen neuen Pächter findet. Wenn überhaupt. Wir müssen uns darauf einstellen, dass der Messeplatz und die rundum liegenden Gebäude verwaisen. Es sei denn, deren Eigentümer machen sich endlich Gedanken darüber, wie dieser Flecken Basel in Zukunft bespielt werden könnte – fernab von Kongressen, Messen und sonstigem Business.