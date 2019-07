Die Buchhandlung Jäggi gehörte einst zum Stolz der Basler Innenstadt. Nicht nur auf mehr als vier Etagen, sondern gleich in drei miteinander verbundenen Gebäuden stapelten sich Bücher vom Eingang an der Falknerstrasse bis zum Ausgang an der Freien Strasse. Vor über einem Jahrzehnt wurde der Laden mit einer sagenhaften Verkaufsfläche von rund 3200 Quadratmetern zu einer Thalia-Buchhandlung, dann übernahm Orell Füssli, redimensionierte, zog aus – und seit vergangenem Herbst ist das prominente Gebäude an der Falknerstrasse ausgeschrieben.

Tatsächlich gestaltet sich die Vermietung schwierig. Nach dem Auszug des Buchhändlers wurden die zur Megafläche zusammengeschlossenen drei Gebäude wieder zurückgebaut. Während die kleinere Fläche beim ehemaligen Papeterieeingang schon lange an einen Skate- und Boardshop vergeben wurde, stehen die 1250 Quadratmeter Verkaufsfläche mit Glasfront immer noch leer.

«Gespräche zur Vermietung laufen noch», sagt Detailhandelsspezialistin Patricia Kunz von der Retail-Immobilienverwaltung CBRE in Basel, die dafür zuständig ist. Es sei nicht so, dass es keine Interessenten gebe, doch die Infrastruktur mache das Vorhaben nicht einfach. Denn Mega-Shops, wie es der «Jäggi» damals war, sind in der Innenstadt kaum mehr gefragt. Kunz formuliert es so: «Es ist schwieriger geworden als zu den goldenen Zeiten des Detailhandels von den 1980ern bis in die 2000er-Jahre.»