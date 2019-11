Werden Velos und Schienen bald Freunde? Die BVB testen neue Tramgleise – unser Reporter auch

Wer sich in der Stadt mit dem Velo fortbewegt, kennt das Problem. Es ist wohl fast jedem schon einmal passiert: Eine kurze Unaufmerksamkeit, ein kleines Ausweichmanöver, ein zu spitzer Winkel bei der Überquerung, und das Vorderrad bleibt in den Schienen stecken. Entweder wird man ausgebremst und kommt mit dem Schock davon – oder man versucht, sich in einer verzweifelten Rettungsaktion seitwärts zu befreien, und kommt dem Teerboden dann meist näher, als es einem lieb ist.

Mit neuen Tramschienen wollen die BVB der Gefahr entgegenwirken. Bereits 2013 testeten die Verkehrsbetriebe Zürich ein ähnliches System, das für Velos gut funktionierte. Die Schienen wurden mit einer Gummikonstruktion gefüllt. Diese wird durch das Gewicht der Trams zusammengedrückt, während Velofahrer gefahrenlos darüberfahren können. Ein Haken hatte das Konzept jedoch: Der Verschleiss des Gummiprofils fiel hoch aus. Diese mussten zu oft ausgewechselt werden. Die Neuen sollen nun resistenter sein.