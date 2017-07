Die Basler Regierung bleibt diplomatisch: Sie habe den äusserst scharfen Bericht der Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Grossen Rates erst zur Kenntnis genommen. Die Kommission hatte den zuständigen SP-Regierungsrat Hans-Peter Wessels sowie die bisherige BVB-Spitze wegen der jüngsten BVB-Affäre in ihrem letzte Woche veröffentlichten Bericht heftig kritisiert.

Bei den Basler Verkehrs-Betrieben (BVB) waren darauf Verwaltungsratspräsident Paul Blumenthal und sein Vize Paul Rüst per sofort zurückgetreten. In einer ersten Stellungnahme erklärte die Regierung gestern, dass sie den Bericht nun «sehr sorgfältig prüfen» und nach den Sommerferien im Rahmen der Grossratsdebatte eingehend dazu Stellung nehmen will.

Als «Sofortmassnahme» hat die Regierung zudem Kurt Altermatt zum neuen BVB-Verwaltungsrat erkoren.