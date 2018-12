Diese Entwicklung soll mit einer «stadtgerechten» Mobilität aufgefangen werden. Sprich: Es braucht Aus- und Umbauten der Verkehrsinfrastruktur – beim öV sowie im Velo- und Fusswegnetz, aber auch beim motorisierten Individualverkehr. Bis Ende November hat die Regierung den Richtplan in die öffentliche Vernehmlassung gegeben. Interessierte Parteien und Verbände hatten die Gelegenheit, zu den Plänen Stellung zu nehmen. Die Ergebnisse sind vernichtend.

Manchmal kann einem Hans-Peter Wessels fast schon leidtun. Regelmässig bekommt der Basler Bau- und Verkehrsdirektor auf den Deckel. In der vergangenen Zeit auffallend oft sogar von seiner eigenen Partei, den Sozialdemokraten. Neustes Beispiel: der Richtplan Mobilität. Dieser soll die Basler Verkehrspolitik für die kommenden Jahre festlegen. Denn bis 2035 rechnet die Regierung mit einer weiteren Zunahme an Bevölkerung und Arbeitsplätzen.

Viel zu wenig Auto...

Einen schweren Stand hat Wessels naturgemäss im bürgerlichen Lager. Immer und immer wieder wirft dieses dem SP-Regierungsrat vor, sich auf einem Kreuzzug gegen das Auto zu befinden. Das ist dieses Mal nicht anders. So kritisiert der Gewerbeverband, dass der überarbeitete Richtplan das Angebot an Fuss- und Velowegen oder Tramlinien weiter ausbauen will, während der Strassenraum laufend reduziert, Parkplätze abgebaut und die Parkierung selbst verteuert werden. «Eine derart einseitige Mobilitätsplanung zulasten des motorisierten Individualverkehrs können wir nicht unterstützen», sagt Gewerbedirektor Gabriel Barell.

Mit den gleichen Argumenten lehnt die SVP den neuen Richtplan ab. Die rot-grüne Regierung propagiere eine «völlig einseitige Verkehrspolitik zugunsten von Tram, Bus und Zug». Dabei würden selbst Volksentscheide wie das Nein zum «Tram Erlenmatt» und dem «Veloring» ignoriert und durch die Hintertüre wieder in die Planung aufgenommen. In diesem Zusammenhang erachtet auch die CVP die Pläne für Fuss- und Velobrücken als «unnötig und überflüssig». Sie würden sogar in den betroffenen Quartieren bekämpft.

Viel zu viel Auto...

Nicht anders tönt es von der FDP. Die Regierung verpasse die Entwicklung mit neuen, innovativen Angeboten wie Carsharing oder elektrischen Trottinetten. Weil der Privatverkehr weiter zunehme, wäre es für die Freisinnigen zudem dringend angezeigt, das vom Volk beschlossene Ziel einer Verkehrsreduktion um mindestens zehn Prozent bis 2020 fallen zu lassen. «Der Regierungsrat hat ja bereits eingestanden, dass dieses Ziel unrealistisch ist.»

Für das links-grüne Lager ist das natürlich gar kein Thema. Doch auch dieses ist mit Wessels’ Plänen gar nicht einverstanden. Während den Bürgerlichen das Auto zu wenig berücksichtigt wird, ist es Links-Grün viel zu viel Auto.

Noch verhältnismässig schonend geht dabei die SP mit ihrem Regierungsrat um. Doch auch sie äussert Vorbehalte. So kann sie sich etwa einen Bahnanschluss zum Euro-Airport nur mit flankierenden Massnahmen vorstellen, die den motorisierten Individualverkehr weiter ein- dämmen. Und auch mit den derzeit einzeln geplanten Quartierparkings sind die Sozialdemokraten nicht einverstanden. Hier brauche es eine transparente Gesamtplanung. Auch sei «unverständlich, warum die künftige Parkierungspolitik schon im Richtplan verankert wird, obwohl diese noch nicht vom Grossen Rat verabschiedet wurde».

Noch deutlicher werden die Grünen oder verschiedene Umweltverbände: Der Klimaschutz bleibe in dem neuen Richtplan aussen vor, kritisieren sie den Entwurf grundlegend. Mit ihren Plänen etwa für den Aus- und Neubau von Autobahnen greife die Basler Regierung «einmal mehr auf veraltete Konzepte und Projekte der 1960er-Jahre zurück». Gleichzeitig unterschlage der Richtplan konsequent die gesetzliche Verpflichtung, den Kapazitätsausbau bei Autobahnen auf den Stadtstrassen im gleichen Masse zu kompensieren. Für die Grünen beispielsweise ist denn auch klar: Sollte der Rheintunnel gebaut werden, ist der Rückbau der Osttangente zwingend. Und überhaupt: «Die motorisierte Mobilität soll begrenzt werden.»

Die widersprüchlichen Forderungen zeigen: Von Wessels wird nicht weniger als die Quadratur des Kreises gefordert.