Wettbewerb Globale Mindeststeuer für Firmen: So will Basel-Stadt den Standort attraktiv halten Mehr Geld für Hochschulen und Spitzenmedizin, eine erneute Annäherung an das Forschungsprogramm der EU und Erleichterungen für Fachkräfte aus Drittstaaten: So soll der Stadtkanton trotz Steuererhöhung attraktiv bleiben.

Neben Novartis ist vor allem auch Roche von der globalen Mindeststeuer von 15 Prozent betroffen. Georgios Kefalas/Keystone

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) geht in hohem Tempo voran. Bereits ab nächstem Jahr soll die globale Steuerreform für Unternehmen in Kraft treten. Das Ziel: Eine Mindeststeuer von 15 Prozent auf den Gewinnen grosser Firmen. Inzwischen sind 137 Staaten mit an Bord, darunter auch die Schweiz.

Stark betroffen von der Steuerreform ist der Kanton Basel-Stadt. Allein mit Roche, Novartis und Lonza haben drei der 20 grössten an der Börse gehandelten Firmen in Basel ihren Sitz. Konkret seien im Stadtkanton rund 50 in- und ausländische Unternehmen betroffen. Sie bezahlten gesamthaft eine Milliarde Franken an Steuern, die Hälfte fliesse in die Kasse des Stadtkantons, teilt der Regierungsrat mit. Derzeit beträgt der Gewinnsteuersatz in Basel-Stadt für Firmen 13,04 Prozent.

Finanzdirektorin Tanja Soland bringt sich nun in Stellung. «Der Bund und der Kanton Basel-Stadt haben also ein elementares Interesse daran, die Standortbedingungen für diese Unternehmen zu sichern», hält die Mitteilung fest. Dem Bundesrat schwebt vor, die Zusatzeinnahmen durch die Steuerreform in die Kantone gehen. Mit dem Geld sollen die Kantone ihre Standorte attraktiver gestalten. «Nach Ansicht von Basel-Stadt braucht es hierfür eine enge Zusammenarbeit und einen klaren Rahmen des Bundes», schreibt die Regierung.

Der Ball liegt vor allem beim Bund

Um die Attraktivität im weltweiten Wettbewerb zu sichern, brauche es gemeinsame Anstrengungen von Bund und Kantonen. Handlungsbedarf sieht die Regierung insbesondere bei der Forschung und Innovation, die für die Pharmaindustrie besonders wichtig ist. Bund und Kantone sollen gemeinsame Fördermassnahmen prüfen, wie sie auch in anderen Staaten bereits bekannt seien. Ein klarer gesetzlicher Rahmen des Bundes soll die Koordination zwischen Bund und Kantonen und die internationale Akzeptanz sicherstellen.

Bei den restlichen Anstrengungen, die sich die Regierung wünscht, steht vor allem der Bund in der Pflicht. Konkret fordert die Basler Exekutive mehr Mittel des Bundes für Hochschulen und Spitzenmedizin sowie eine Vollassoziierung zum EU-Forschungsprogramm «Horizon Europe». Ohne Fortschritte bei einer Neuauflage der Verhandlungen über einen Rahmenvertrag zwischen der Schweiz und der EU ist ein Mitmachen bei Horizon jedoch illusorisch.

Zudem soll die Personenfreizügigkeit mit der EU erhalten werden. Ein weiterer Punkt sind Erleichterungen bei den Drittstaatenkontingenten für Fachkräfte und eine Attraktivitätssteigerung für qualifizierte Arbeitskräfte sollen gemeinsam angegangen werden. Auch hier liegt der Ball beim Bundesrat.