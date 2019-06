Bling! Wenn am Pfingstmontag die Woche der Kunstmessen in Basel beginnt, informieren wir Sie via Whatsapp darüber, was wo wann läuft.

Während der Art Basel werden wir nicht nur unsere Website und unsere Zeitung mit Fotos, Texten und Seitenblicken rund um den Kunstmesse-Rummel füttern. Wenn Sie sich in unserem Art-Broadcast registrieren, erhalten Sie unsere Berichterstattung auch direkt auf Ihr Handy – mit Fotos, Tipps und Links.

Um dabei zu sein, müssen Sie folgende Schritte befolgen:

Speichern Sie die Nummer +41 79 528 79 70 auf Ihrem Handy.

Senden Sie uns eine Whatsapp-Nachricht mit START und einem frei wählbaren Benutzernamen.

Wir werden Sie dann zu unserem Kanal hinzufügen. Keine Angst: Niemand der anderen Benutzer kann Ihren Namen, Ihre Nummer oder Ihre Nachrichten sehen.

Mit der Redaktion dürfen Sie aber gerne in Kontakt treten. Falls Sie den Broadcast verlassen wollen, können Sie einfach obenstehende Nummer löschen. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Service nutzen. (mac/zam)