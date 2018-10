Der Uhrenkonzern LVMH wird an der kommenden Ausgabe der Uhrenmesse Baselworld im Jahr 2019 teilnehmen. «Wir haben beschlossen zu bleiben. Das habe ich vor dem Rücktritt als exekutiver Präsident der Uhrenmarken so beschlossen», sagte der abtretende LVMH-Chef Jean-Claude Biver in einem Interview mit dem Fernsehsender «CNN Money Switzerland» vom Dienstag.