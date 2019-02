Am 11. Juli 1881 nahm der Omnibus den Betrieb auf. Es handelte sich um ein von Pferden gezogenes Strassenfuhrwerk. Wie wurde es im Volksmund genannt?

Im Dezember 1967 verkehrte das letzte Oldtimer-Tram «Leventina 2» auf der Strecke von Riehen nach Allschwil. Auf der Fahrt hatte Billetteuse Helene Rietmann den Kindern jeweils auch bei den Hausaufgaben geholfen. So nannte es man im Volksmund liebevoll...

Noch bis Anfang der 1970er-Jahre bildeten die altertümlichen Be 2/3- und Be 2/4-Motorwagen auf den hiesigen Tramgeleisen einen gewohnten Anblick. Ihr gelbe, namensgebende, Lackierung erinnert an...