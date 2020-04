Wie sag ichs meinem Nachwuchs? Zum Beispiel mit Corona-Häschen – einer Geschichte zum Virus für Kinder

Ursula Leitl aus Deutschland weiss, dass Kinder viel mehr mitbekommen, als man vielleicht denkt. Sie merken, dass etwas nicht normal ist und haben vielleicht sogar Angst. Doch wie kann man den Kindern eine Pandemie erklären? Worte wie «Virus», «Quarantäne» und Ähnliche sagen den Kleinen nichts und uns fällt es bereits schwer, diese Worte verständlich, ohne weitere (in Kinder-Ohren) Fremdwörter, zu erklären.

Aus diesem Grund hat Ursula Leitl eine verständliche Geschichte geschrieben, ausgerichtet auf Kindergarten-Kinder. Der Titel lautet «die Corona-Häschen». Das Buch handelt von Häschen, die von einer Krankheit betroffen sind und deshalb Hygienemassnahmen einhalten und zu Hause bleiben müssen. Die Geschichte dient dazu, dass die Kinder die Coronakrise besser verstehen und keine Angst davor haben.

Sie können die Geschichte oben in der Bildergalerie Seite für Seite anschauen und (vor-)lesen. Falls Sie das Bilderbuch herunterladen oder ausdrucken möchten, suchen Sie im Internet nach «Corona Häschen Ursula Leitl». In den Suchergebnissen finden Sie mehrere Seiten, wo man das Dokument gratis herunterladen kann. Zudem gibt es auf Youtube bereits Videos, in dem die Hasengeschichte erzählt wird. Eines davon haben wir Ihnen hier bereits eingefügt: