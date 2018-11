Der Aufschrei unter dem Basler (Ausgangs-)Volk war laut, als vergangene Woche bekannt wurde, dass die Swisscom im 2019 alle Publifone in der Nordwestschweiz abbaut. Dazu gehört jene Vierer-Kabine am Barfüsserplatz mit den blauen pyramidenförmigen Spitzen, die seit Jahrzehnten als der Treffpunkt in der Stadt gilt.

Obschon der Kanton in keiner Weise begeistert ist von der Idee, die Telefonkabinen umzunutzen, damit sie bestehen bleiben, fragte die bz vergangene Woche die Leserschaft, wie das Häuschen weiterbetrieben werden könnte. Die Resonanz war gross: Rund 70 Vorgingen bis gestern via Facebook und E-Mail ein. «Ich schlage vor, die Kabinen als Bücherstände zu verwenden, wie ich einen in Lörrach-Stetten gesehen habe», schreibt Rudolf Hopmann. «Jeder kann sich dort etwas zum Lesen aussuchen oder deponieren, jede Kabine könnte einem Spezialfach gewidmet sein, wie Krimis, Belletristik, Kinderbücher oder Sachbücher.» Der Vorschlag der Büchertauschbörse wurde am meisten genannt. Auch in Reinach gebe es bei der Mischeli-Kirche so einen Bring- und Holservice, schreibt Irma Steinmann: «Eine sehr gute Sache, ökonomisch und kulturell.»

