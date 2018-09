Die aufgeständerte Schwarzwaldallee-Autobahn in Basel wird weiter instand gestellt. Nach einer Sommerpause werden die Arbeiten am 1. Oktober wieder aufgenommen, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) am Donnerstag mitteilte. Die Brücke muss nach rund 40 Betriebsjahren saniert werden.

Die aktuelle Etappe dauert vom 1. Oktober bis Ende Dezember. Sie zieht laut Astra folgende Verkehrsbehinderungen nach sich:

Verkehrsführung Nationalstrasse

Um die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten, werden die Arbeiten nachts

zwischen 20.30 Uhr und 5 Uhr ausgeführt. Dazu müssen abwechslungsweise die Fahrbahnen

komplett gesperrt werden. Umleitungen auf die Lokalstrassenebene werden signalisiert.

Tagsüber stehen dem Verkehr unverändert je drei Fahrstreifen zur Verfügung. Die Einfahrten

Freiburgerstrasse und Wettsteinallee stehen je nach Bauphase nicht zu Verfügung. Es wird

eine entsprechende Signalisation gestellt.

Hauptbauarbeiten

Finale Betoninstandsetzung im Bereich Schwarzwaldtunnel, Demontage Untersichtgerüst, Montage Kandelaber, Tunnelbeleuchtung und Kabeltrassen.