Die Universitätsbibliothek Basel wurde am Mittwochmorgen um ca. 11 Uhr evakuiert. Die anwesenden Studenten mussten sich zu einem Sammelplatz begeben, wo sie rund eine halbe Stunde warteten. Informationen, ob es sich um eine Übung handelt oder nicht, waren vor Ort nicht erhältlich.

Erst vor wenigen Monaten musste die Liegenschaft bereits geräumt werden, Grund war ein Wasserschaden. Worum es sich dieses Mal handelt, ist noch offen. Bei der Polizei und auch der Feuerwehr sei kein Alarm eingegangen, wie ein Sprecher gegenüber der bz sagt. Die Universität war für eine Stellungnahme noch nicht erreichbar.

Am Eingang zur Bibliothek standen Personen in Leuchtwesten, während die Studenten warteten. Kurz nachdem in der Bibliothek eine DHL-Lieferung entgegengenommen wurde, wurde die Anlage gegen 11.35 Uhr für die Studenten wieder geöffnet.

Update folgt