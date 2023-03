Wiederaufnahme Das velofreundliche Gleis in Basel kommt nach der Winterpause zurück – System soll verbessert werden Seit 2021 testet der Kanton zusammen mit den Basler Verkehrsbetrieben ein velofreundliches Gleis. Dieses soll verhindern, dass Velos stecken bleiben. Nun kommt es zurück.

Das Gleis soll Velofahrenden helfen, bereitet aber noch einige Probleme. Bild: Kenneth Nars

Seit November 2021 testen die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) an der Bruderholzstrasse in Basel ein velofreundliches Gleis. Die Gleiskonstruktion ist mit einem Gummiprofil gefüllt. Dieses wird vom Tram weggedrückt, die Velos können über eine ebene Fläche fahren. Das soll verhindern, dass Velos in den Gleisen steckenbleiben.

Risse im Gummi sind ein Problem

Wie die BVB am Montag in einer Mitteilung schreiben, geht der Test nach einer Winterpause nun weiter. Das Gummiprofil musste schon mehrmals ausgewechselt werden, dies weil der Kunststoff gerissen war. «Zu Beginn des vergangenen Winters bestand daher die Befürchtung, dass Wasser eindringen und bei Minustemperaturen gefrieren könnte. Dies hätte im unglücklichsten Fall zur Entgleisung eines Trams führen können», heisst es in der Mitteilung. Deshalb wurde das velofreundliche Gleis im Dezember entfernt.

In der Nacht vom Donnerstag auf Freitag kommt das Gummiprofil zurück, weshalb der Trambetrieb der Linie 15 ab Tellplatz in Richtung Bruderholz ab 18 Uhr eingestellt wird. Ab 22 Uhr wird der Betrieb auch in Gegenrichtung eingestellt. Die Testphase dauert noch mindestens bis Mitte November, bis dahin soll das System laufend durch den Hersteller verbessert werden.