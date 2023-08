Wiedereröffnung Das Basler Bierrevier ist zurück: Bald fliessen wieder 40 verschiedene Biersorten aus den Zapfhähnen Liebhaberinnen und Liebhaber von Hopfen und Malz können sich freuen. Nach der Schliessung diverser Basler Bier-Institutionen, feiert das Bierrevier mit einer neuen Firma und zwei altbekannten Gesichtern in der Markthalle sein Comeback.

Das Bierrevier in der Basler Markthalle öffnet nach einer ausgedehnten Sommerpause erneut seine Türen. Bild: Kenneth Nars

Vor der Mittagszeit ist es in der Markthalle noch ungewohnt still. Auch aus dem Lokal des Bierreviers dringt kein einziges Geräusch. Eingang und Scheiben sind mit meterlangen Plastikplanen verhangen und verwehren jeglichen neugierigen Blick ins Innere. Noch nicht lange ist es her, als das Bierrevier die Türen für eine ausgedehnte Sommerpause schloss.

In Bierliebhaberkreisen wurde seitdem viel über die vermeintliche Zukunft des Bierreviers gemunkelt. Denn nach der Schliessung des zusammenhängenden Restaurants Sauerei im ehemaligen «Klingeli», des «Bierjohanns» an der Elsässerstrasse sowie dem Internet-Shop Bierlager stand so einiges in den Sternen.

Doch es scheint, dass die Bier-Bar in der Markthalle doch nur in eine verlängerte Sommerpause gegangen ist, statt endgültig zu schliessen. Dies bestätigt auch das Plakat an der Scheibe. Darauf steht «Re-Opening», also Wiedereröffnung des Bierreviers. Auch die beiden neuen Inhaber Timothy Hall und Rindra Randriaminahy bestätigen dies.

Weniger Flaschenbier, dafür mehr Lokale

Auf der Website steht: «Ratet Mal wer zurück ist!» Das Bierrevier. Konkret soll das Bier ab Freitag, den 8. September, wieder fliessen. Und dies in alter Frische, wie weiter zu vernehmen ist. Auch in den sozialen Medien verkündet die Bar in mehreren Beiträgen ihre Rückkehr.

Die 40 Zapfhähne, der Name und auch die Lokalität in der Markthalle bleiben. Nur die Besitzer wechseln, auch wird das Konzept etwas angepasst. Allerdings nicht zu viel: Trotz neuer Besitzer blieben vertraute Gesichter mit der gleichen Leidenschaft für gutes Craft-Bier, heisst es auf der Website.

Denn Hall und Randriaminahy arbeiteten als Betriebsleiter und dessen Stellvertretung noch unter der damaligen Führung im Bierrevier. Nun haben die beiden vor wenigen Tagen mit Tactical Taps eine eigene Firma gegründet und das Lokal in der Markthalle übernommen. «Wir haben gesehen, dass es ein super Standort ist», begründet Randriaminahy. Die beiden übernehmen nicht nur das Lokal, sondern auch einen grossen Teil des Teams.

Den Sommer haben sie genutzt, um das Konzept anzupassen und den Schankraum neu zu gestalten. Weiter haben sie das Lokal hell gestrichen und bringen nun mehr Licht herein, so Randriaminahy. Aber: «Unser Konzept bleibt gleich.»

Sie wollen sich in Zukunft mehr auf Schweizer Brauereien konzentrieren. Deshalb findet man im neuen Bierrevier mehr Schweizer Bier in den Zapfhähnen und weniger Bier aus der Flasche. «Das Flaschenangebot wurde um 70 Prozent reduziert, da es in der Vergangenheit nicht den gewünschten Anklang gefunden hat.»

Konkurse sind eingeleitet

«Wir sind uns bewusst, dass während der Sommerpause eine gewisse Unsicherheit um das Bierrevier herrschte», sagen die neuen Besitzer. Denn im Mai gaben die ehemaligen Inhaber des Restaurants Sauerei bekannt, dass dieses per sofort schliessen zu wollen.

Sie schrieben bei der Schliessung der «Sauerei», dass sie weit über ihre Grenzen gegangen wären und stets daran geglaubt hätten, dass die Krise irgendwann vorbei sein werde. Dabei betonten die alten Besitzer auch einen Corona-Kredit, der dieses Jahr fällig wurde.

Nicht nur die Finanzen machte den beiden alten Inhabern zu schaffen, sondern auch ihre persönliche Gesundheit. «Jetzt können wir nicht mehr. Wir sind gebrochen», hiess es damals. Andreas Klein und Julia Füzesi besassen nicht nur das Restaurant in Kleinbasel, sondern auch das Bierrevier, Bierjohann sowie das Bierlager.

Viele vermuteten, dass es nach der Schliessung der Sauerei unweit der Kaserne auch bald dem Bierjohann, Bierlager und dem Bierrevier an den Kragen geht. Die Vermutung bewahrheitete sich. Der Konkurs wurde bei sämtlichen Firmen eingeleitet. Die Zapfhähne blieben eine Zeit still, strömen nun aber unter neuer Firma weiter.