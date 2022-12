Winterdienst Schneeschaufeln wäre (noch) Pflicht in Basel-Stadt Grundeigentümer müssen angrenzende Trottoirs von Eis und Schnee befreien – zumindest theoretisch.

Nur jeder dritte Trottoirkilometer wird ordnungsgemäss von Schnee geräumt. Archivbild: Roland Schmid

Alle Jahre wieder, beim ersten Schneefall, verschickt das Basler Tiefbauamt die Mahnung: «Hauseigentümerinnen und -eigentümer müssen Schnee schippen.» Es ist dies jeweils verbunden mit dem Hinweis, wo sich die Splittkisten befinden, aus denen man sich mit Streumaterial bedienen kann. Und sie ist an den Wunsch gekoppelt, zum Wohl der Natur möglichst kein Streusalz zu verwenden.

Die aktuelle Mitteilung hat noch einen Zusatz erhalten: Die vom Grossen Rat im vergangenen Winter überwiesene Motion, die Privaten seien vom Winterdienst zu befreien, werde frühestens im kommenden Winter umgesetzt werden können. Bis dahin gilt Paragraf 161 des Basler Bau- und Planungsgesetztes, dass mit Busse bestraft werden kann, wer das Trottoir vor der Haustür nicht «gangbar» macht.

In den meisten Städten der Schweiz sind die Privaten von der Schnee- und Eisräumpflicht befreit. Lediglich Luzern kennt noch die Basler Lösung – allerdings mit dem gleichen bescheidenen Erfolg: Trotz Strafandrohung werden in der Regel zwei Drittel der Trottoirs nicht schwarzgesäubert.

Die Verwaltung reisst sich nicht um den Job

Die Motion ist überwiesen und die Basler Regierung wird sich kaum sträuben können. Doch die Begeisterung über die zusätzliche Aufgabe hält sich in Grenzen: In ihrer Stellungnahme zur Motion listet sie auf, welche Probleme sich türmen, wenn städtische Mitarbeitende nicht nur die Strassen samt besonders heiklen Veloverbindungen sowie die BVB-Haltestellen, sondern auch noch die Trottoir-Enteisung übernehmen müssen.

Schon der Maschinenpark sei der falsche. Geeignete Schneekehrmaschinen seien zwar auf dem Markt, doch nur dafür verwendbar und deshalb wohl meist Garagenhüter. Da werde es günstiger sein, den Schnee in Handarbeit zu beseitigen. Die Rede ist dabei von einer Trottoirstrecke von 500 Kilometern, in die eine Schneise von einem Meter Breite zu schlagen sei.

Kein Dienst ohne Drittfirmen

Da sich Petrus nicht auf verlässliche Schneefallzeiten verpflichten lässt, müsse der Kanton ein teures Pikettsystem in Reserve halten. Denn nach Personalrecht haben auf eine Woche Pikettdienst drei Wochen ohne Verpflichtung zu folgen. Ohne Einbezug von Drittfirmen werde der Dienst deshalb nicht zu leisten sein.

Ob sich die Quote der schneefreien Trottoirs tatsächlich massgeblich vergrössert, wenn der Staat übernimmt, ist unter diesen Vorzeichen unsicher. Denn bleiben Trottoirs Prioritätsstufe 3, müssen sie erst nach sechs Stunden von Schnee geräumt sein – in der Regel ist er in Basel in dieser Zeit bereits wieder geschmolzen.