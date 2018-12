«Hellgold in der Farbe, mit blumig-fruchtigem Aroma und einem harmonisch-eleganten Geschmack.» So wird der günstigste Prosecco unseres Tests angepriesen. Die Beschreibung finden wir dann aber doch etwas übertrieben. Schon das Öffnen der Flasche frustriert. Denn einen knallende Korken sucht man hier vergebens. Der Tropfen kommt nämlich mit Drehverschluss daher. Genau so frustrierend wie das Öffnungs-Erlebnis ist auch der Moment in dem man realisiert, dass die sprudelnde Kohlensäure schon nach wenigen Sekunden aus dem Glas gewichen ist. Zurück bleibt eine schale Angelegenheit. Und genau so traurig wie das Getränk aussieht, so schmeckt es auch. Unter «harmonisch und elegant» stellt man sich wirklich etwas anderes vor. Sauer und flach beschreibt den «Frizzante» unserer Meinung nach besser. Aber was ist bei einem Kampfpreis von schlappen 4.49 Franken auch anderes zu erwarten?

Unser Fazit: Rang 4 für den günstigsten Prosecco der Test-Reihe, was man leider auch schmeckt.