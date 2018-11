Erst kam der Herbst und mit ihm der Regen, dann aber die pralle Sonne: Die erste Herbschtmäss-Woche ist von einem Wechselbad der Wettergefühle geprägt. Bilder aber, das gibt es genug. Und Sie haben sicher auch richtig gute Fotos geschossen.

Teilen Sie diese Bilder mit uns – es winken tolle Mässpreise. Bahneintritte, Fressalien, alles, was man sich von der Herbstmesse wünscht. Und danach dürfen Sie per Voting entscheiden, wer das allerschönste Mässfoto gemacht hat. Auch hier werden die Gewinner belohnt: Mit Wellness und Shopping-Gutscheinen.

Na, sind Sie dabei?

So machen Sie mit:

Sie haben ein denkwürdiges Foto geschossen? Oder die diesjährige Herbstmesse einfach ins beste Licht gerückt? Dann schicken Sie uns Ihr Motiv und machen Sie gleich am Wettbewerb mit: Zu gewinnen gibt es Bahneintritte fürs Riesenrad und den Freifallturm sowie natürlich Fresskörbe. Schicken Sie uns das Foto per WhatsApp an 079 528 79 70 oder per Facebook-Nachricht.