Wirtschaft Basel Area vermeldet Rekord: Noch nie so viele Firmengründungen unterstützt wie 2022 Die Standortpromotion der Kantone Baselland, Basel-Stadt und Jura hat im vergangenen Jahr 96 Start-ups auf die Beine geholfen. Zudem gibt Basel Area die Neuansiedelung von 35 Unternehmen bekannt – darunter sind die meisten in den Life Sciences tätig.

Der Main Campus des Switzerland Innovation Park Basel Area in Allschwil: Einige Neuzuzüger wählten dieses Gebäude als ihr neues Domizil. Archivbild: Juri Junkov

Das Life-Sciences-Cluster in der Nordwestschweiz erhält Zuwachs: 35 Unternehmen konnte Basel Area im vergangenen Jahr in die Region Basel locken – das gab die Standortpromotion der beiden Basel und des Kantons Jura am Donnerstag im Rahmen der Veröffentlichung des Jahresberichts bekannt. Zwei Drittel der Neuzuzüger sind in der Life-Sciences-Branche tätig.

«Die Firmen, die sich mit Unterstützung von Basel Area Business & Innovation in den Kantonen Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Jura angesiedelt haben, stammen aus 16 Ländern», teilt Basel Area weiter mit. 14 Neuankömmlinge seien aus anderen europäischen Ländern zugezogen, 7 aus Asien und 6 aus den Vereinigten Staaten. Aus anderen Teilen der Schweiz seien 8 Zuzüge zu vermelden.

Bestehendes Cluster als Vorteil

«Firmen, ob gross oder klein, finden in unserer Wirtschaftsregion alles, was sie für eine gesunde Entwicklung brauchen», wird Domenica Scala, Präsident von Basel Area Business & Innovation, zitiert. «Hier ist die gesamte Wertschöpfungskette vor Ort, vom Start-up bis zur etablierten Firma.» Man könnte Venture Capital bieten, aber auch staatliche Unterstützung und funktionierende Schnittstellen zwischen Wirtschaft und Forschung.

96 Start-ups hätten im Laufe ihres Gründungsprozesses die Dienstleistungen der Agentur in Anspruch genommen, schreibt Basel Area weiter. Das seien 20 mehr als im Vorjahr. Auch hier dominiert der Life-Sciences-Sektor (21 Firmen), gefolgt von den Branchen Dienstleistungen (18), Bauwesen (11), und ICT (10).

Diese vier Beispiele von Unternehmen, die in der Region Basel ihre Zelte aufgeschlagen haben, zeigen, in welch vielfältigen und zukunftsträchtigen Bereichen sie tätig sind: