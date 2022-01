Wirtschaft Präsident Emmanuel Macron zu Besuch im Südelsass Der französische Präsident kündigte an, dass BASF in Chalampé, gut 30 Kilometer nördlich von Basel, 300 Millionen Euro investiert.

Emmanuel Macron (Mitte) in der Chemiefabrik Alsachemie, wo der deutsche Chemiekonzern 300 Millionen Euro investiert. Benoit Tessier

Der französische Präsident Emmanuel Macron kam am Montagnachmittag zu einem Besuch auf die grosse Chemieplattform WEurope ins Südelsass, In Chalampé, gut 30 Kilometer nördlich von Basel, arbeiten 1300 Personen. BASF wird dort 300 Millionen Euro in eine neue Fabrik für Hexamethylendiamin (HMD) investieren, einem Vorprodukt zur Herstellung von Polyamiden und Nylon. Dies teilte der Elysée-Palast der elsässischen Zeitung «Dernières Nouvelles d'Alsace» mit.

Frankreich wird somit ab 2024, Fertigstellung der Fabrik, 65 Prozent des in Europa hergestellten HMD produzieren, das sind 17 Prozent der weltweiten Produktion. Auf der Baustelle werden 500 Personen arbeiten, die neue Fabrik schafft 50 Arbeitsplätze. BASF hatte 2020 das Polyamid-Geschäft vom Vorgänger Solvay erworben, wie der Konzern in einer Medienmitteilung schrieb. Heute heisst die Fabrik Alsachemie. HMD ist ein Vorprodukt für die Herstellung hochwertiger Polyamid-Kunststoffe und Lackrohstoffe, die unter anderem in der Automobilindustrie eingesetzt werden. BASF will ab 2022 auch ihre Polyamid-Produktion im deutschen Freiburg im Breisgau erweitern, so der Konzern.

1000 BASF-Mitarbeitende im trinationalen Raum Basel

Im trinationalen Raum Basel ist BASF laut Medienstelle ausserdem an fünf Standorten mit insgesamt rund 1000 Mitarbeitenden präsent. Der Hauptsitz von BASF Schweiz befindet sich in Basel auf den Arealen Rosental und Klybeck. Ihren Teil des Klybeckareals hat BASF 2019 an Swiss Life verkauft, das bisher genutzte Gebäude aber von der neuen Eigentümerin zurückgemietet. In Schweizerhalle befindet sich ein Innovationszentrum und in Kaisten (AG) werden Kunststoffadditive hergestellt. Seit 2017 gehört Rolic Technologies in Allschwil zu BASF und arbeitet unter anderem an Dioden, Displays und 3D-Darstellungen. Im deutschen Grenzach werden Inhaltsstoffe für die Kosmetik- und Körperpflegeindustrie produziert.

Macron kündigte bei seinem Besuch, an dem auch die Industrieministerin Agnès Pannier-Rumacher und die elsässische Staatssekretärin für Eingliederung Brigitte Klinkert teilnahmen, Gesamtinvestitionen ausländischer Unternehmen in Höhe von vier Milliarden Euro in Frankreich an. Betroffen sich davon auch vier Betriebe im Nordelsass. Hintergrund des Anlasses ist auch, dass in Frankreich im April Präsidentschaftswahlen stattfinden und Macron hofft, wiedergewählt zu werden.

Montag und Mittwoch zu Besuch in Strassburg

Am Montagabend fuhr er nach Strassburg zu den Feierlichkeiten, die zu Ehren des verstorbenen Präsidenten des EU-Parlaments David Sassoli stattfanden. Am Mittwoch kommt er zurück in die Europastadt, da Frankreich die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt und er sein Programm dafür vorstellen will. Regionale AKW-Gegner kündigten für Mittwochvormittag eine Demonstration im Zentrum von Strassburg an. Sie wehren sich dagegen, dass die EU Atomkraft und Gas als grüne Energien eingestuft hat.

Am frühen Mittwochabend fährt Macron ins Nordelsass nach Haguenau, um dort der französischen Armee im Militärlager von Oberhoffen einen Besuch abzustatten.