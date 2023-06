Wirtschaft Es ist definitiv: In Arlesheim steht bald ein voll funktionsfähiger Quanten-Computer Das Quanten-Zentrum im Entwicklungsareal Uptown Arlesheim schafft den Coup: Die Firma Quantum Basel erhält definitiv einen Quantencomputer vor Ort. Zudem haben kommerzielle Kunden ab sofort Zugriff auf noch leistungsfähigere Technologie.

Arlesheim erhält seinen ersten Quantenrechner: Ein Erfolg auch für den Arealentwickler Hans-Jörg Fankhauser (links) und Damir Bogdan, CEO von Quantum Basel. Bild: Roland Schmid

Im Schorenareal Arlesheim entsteht bis 2024 der erste voll kommerziell nutzbare, physische Quantencomputer. Das ist für das Unternehmen Quantum Basel ein grosser Fortschritt: Bislang erfolgte der Zugriff auf kommerzielle Quantenleistung über Schnittstellen. Neu wird somit neben den Hochleistungsanschlüssen auch ein vollwertiger Quantenrechner im Entwicklungsareal Uptown Basel stehen.

Dass der Zugriff aktuell über Schnittstellen erfolgt, ist unter den so genannten Quanten-Hubs noch gang und gäbe. Die Quantenrechner selbst verschlingen nicht nur grosse Mengen an Energie, sie sind auch auf hochspezialisierte Installationen angewiesen. Entsprechend existieren weltweit neben Forschungsexemplaren erst einige grosse Quantenrechner, auf welche die Quanten-Hubs per Hochleistungskabel zugreifen können.

Aufwendige Installationen erforderlich

Blick ins Datencenter: Bislang konnte Quantum Basel Hochleistungsanschlüsse an die noch wenigen Quantenrechner der Welt anbieten. Bald steht auch ein eigenes Gerät in der Region Basel. Bild: Roland Schmid

Entsprechend ist die Tatsache, dass im Uptown Basel eigens ein solcher Rechner eingerichtet wird, durchaus bemerkenswert: Das Entwicklungsgebiet des Basler Investors Thomas Staehlin und seiner Familie wird entsprechende Infrastrukturen installieren müssen; dazu gehört auch eine Kühlungsanlage, welche den Kern dieses Computers auf den absoluten Nullpunkt kühlen kann.

Hersteller des Arlesheimer Quantenrechners ist die Firma IonQ, die heute schon solche Rechner betreibt. Diese basieren auf Ionenfallen, woher sich auch der Firmenname ableitet. Fürs Grundverständnis der Technologie ist wichtig, dass Quantencomputer mit Informationsleitern auf atomarer Ebene arbeiten. Dies im Gegensatz zu heute gängigen Computern, die auf Halbleiter-Technologien beruhen, mittels deren elektronisch Einsen und Nullen ausgetauscht werden.

Das Streben nach «Quantum Valley»

Kopfbau des Entwicklungsareals Uptown Basel in Arlesheim: Hier soll ein globales Zentrum für diese Technologie der Zukunft entstehen. Bild: Roland Schmid

Mit IonQ hat Quantum Basel zudem weitere Verträge abgeschlossen, die ab sofort den Zugriff auf weitere bestehende Rechenzentren erlauben. Zudem wird IonQ laut der Mitteilung von Quantum Basel ein Innovationszentrum für die gesamte EMEA-Regionen – also Europa, mittlerer Osten und Afrika – auf dem Arlesheimer Campus aufbauen.

Somit erhält die Region Basel die Möglichkeit, zu einem Teil eines globalen «Quantum Valley» zu werden. Quanten-Computing wird heute vor allem in den Bereichen Logistik, Financial Services, industrielle Produktion sowie Life Science eingeführt und eingesetzt.