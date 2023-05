Wissensvermittlung Jugend forscht mit dem Hammer: Kinder in Basel klopfen Versteinerungen aus Sedimentgestein Am Internationalen Museumstag konnten sich Kinder einen besonderen Zugang zur Natur erklopfen: Sie zertrümmerten Steine und fanden viele Versteinerungen von ausgestorbenen Tierchen.

Die Kinder klopfen im Naturhistorischen Museum beherzt Versteinerungen aus Sedimentgesteinen. Bild: Juri Junkov

Die Gebrüder Dalton in den Lucky-Luke-Comics werden oft zum Steineklopfen verurteilt. Im Naturhistorischen Museum an der Augustinergasse ereigneten sich ähnliche Bilder. Allerdings nicht mit Gefangenen mit Ketten und Kugel am Bein, sondern mit Kindern, die getrieben von Neugier und Faszination auf kleinere Steine losschlagen. Mit einer Schutzbrille ausgerüstet setzen sie den Meissel auf einem Stein an und lassen den Hammer immer und immer wieder niedersausen, bis der Stein unter dem Geklopfe nachgibt und in Stücke bricht.

Der «Klopfplatz» ist mit grösseren Brocken, Bruchstücken und kleinen Splittern übersät, wie auch mit einem Staubfilm. Die Steine stammen vom Hauenstein und sind Kalk-Sedimentgesteine aus dem Jura. Dort war vor Millionen von Jahren noch ein Meer. Das Gestein löst sich meist an den Linien der Versteinerungen.

Von Ammoniten über Belemniten zum Haifischzahn

Am häufigsten sind in den Bruchstücken Ammoniten zu finden, das sind schneckenartige Tintenfische. Deren gebogene und gerillte Körperstruktur ist einfach zu erkennen. Auch Belemniten, also Knochenspuren von Tintenfischen, Seelilien oder Seeigel gehören zu den häufigen weiteren Fundstücken. Zudem hat ein Kind einen Haifischzahn entdeckt.

Die Steine stammen vom Hauenstein und sind Kalk-Sedimentgesteine aus dem Jura. Bild: Juri Junkov

Ein Junge holt gerade einen anderen Hammer, von dem er sich mehr Erfolg verspricht. Seine staubigen Hosen und Schuhe zeugen von einem grossen Einsatz. Sein Bruder berichtet derweil ganz aufgeregt seinem Vater von seinen Fundstücken. Er hat sich bereits ein kleines Lager angelegt. Die entdeckten Versteinerungen dürfen die Kinder mitnehmen.

Der Junge vis-à-vis lässt mittlerweile seinen Vater arbeiten, der mit Wonne auf einen grossen Brocken einhämmert. Er wandelt seine aufgestaute Energie erfolgreich in Schlagkraft um. Sein Sohn sortiert derweil die Bruchstücke aus. Mädchen sind ebenfalls konzentriert an der Arbeit. Anna etwa klopft etwas weniger hart, aber stetig. Sie strahlt, als nach Millionen Jahren im Verborgenen ein Ammonit zum Vorschein gelangt. Sie zeigt den Stein begeistert jedem, der ihn sehen will.

Auch mal dem Götti auf die Finger klopfen

David Raaflaub steht mit zwei Kolleginnen bereit und hilft den Kindern. «Die Steine sind relativ weich», sagt der Ökologe und freut sich über die Geduld der Kinder: «Die meisten bleiben dran und wollen gar nicht mehr aufhören.» Anfangs sei den Kleinen nicht ganz klar, wonach sie suchen müssen. Daher stehen Mustersteine bereit, die sich der Nachwuchs ansehen kann. In der Folge finden sie relativ schnell etwas. «Es haben alle immer etwas gefunden», sagt Raaflaub.

«Die meisten Kinder bleiben dran und wollen gar nicht mehr aufhören», sagt David Raaflaub vom Naturhistorischen Museum Basel. Bild: Juri Junkov

Die Mitarbeitenden des Museums geben auch mal einen Klopftipp und zeigen den Kindern, wie sie schneller an die verborgenen Versteinerungen kommen können. Und natürlich den besten Tipp: «Einfach nicht auf die Finger hauen!» Doch zu spät, bereits klopfte eine Primarschülerin ihrem Götti auf die Finger. Er wird diesen Ausflug in Erinnerung behalten. Sie auch, denn sie hat ebenfalls einen wunderschönen Ammoniten gefunden.

Kinder sind fasziniert von der Natur

«Wir wollen das Interesse für die Natur wecken», sagt Raaflaub, dessen Ziel es ist, den Kindern einen einfachen Bezug zu den Naturwissenschaften herzustellen. «Vielleicht will ja jemand später Paläontologe werden», sagt er schmunzelnd. Später zückt er sein Mobiltelefon und zeigt zwei staunenden Jungs, wie diese Tierchen, die sie gerade eben herausgeklopft haben, früher aussahen. Die beiden versuchen den Weg vom Tier bis zur Versteinerung nachzuvollziehen und zu verstehen. Wenig später entdeckt ein Junge den Stamm einer Seelilie. «Cool», findet er es und packt den Stein sorgfältig ein.

Das Naturhistorische Museum hat am Internationalen Museumstag teilgenommen. Er fand dieses Jahr unter dem Motto «Happy museums: Nachhaltigkeit und Wohlbefinden» statt. Die Kinder, die mit Hammer und Meissel die Natur auf eine andere Art entdecken konnten, gingen auf jeden Fall mit einem glücklichen Lächeln nach Hause. «Sie können zusammen Forschung erleben und Erfolg haben», fasst es Raaflaub passend zusammen.