Als Christine Rudin den Hundehort im März 2017 in Reigoldswil eröffnete, hätte sie nicht damit gerechnet, dass er so gut läuft. Sie entschied sich ein Jahr vorher, dass sie etwas Neues ausprobieren möchte. Zuvor arbeitete die gelernte Zahnarztassistentin 25 Jahre in der Pflege. Auch Tochter Lisa arbeitete vor dem Hundehort in einer anderen Branche: Sie hat eine Lehre als Köchin absolviert. «Ich war aber unglücklich im Beruf», sagt sie heute. Sie hat sich entschieden, dieselbe Ausbildung zu absolvieren wie ihre Mutter. Heute ist sie stellvertretende Geschäftsführerin des Horts. Ihr Fazit: «Anstrengend, aber super.»

Sie habe schon immer eine starke Verbindung zu Hunden gehabt, erklärt Rudin. Auch besass sie immer wieder Hunde, einige von ihnen wurden aus schwierigen Situationen gerettet. Nach einer Ausbildung für die Betreuung von Heimtieren und der Ersten Hilfe am Tier eröffnete sie ihren Hort in Reigoldswil. «Privates und Geschäftliches waren dort von den Räumlichkeiten her nicht gut getrennt», sagt Rudin. Ausserdem betreute sie mehr Hunde als erwartet. Deshalb entschied sie sich, einen neuen, besseren Standort zu suchen.

Hort nimmt maximal 19 Hunde aufs Mal auf

Gefunden hat sie ihn im ehemaligen Restaurant Eden, das auch über Gastzimmer verfügte. Früher war das Haus eine Pension, seit September 2018 ist es eine Hundepension. Der private Teil ist gut vom Hort getrennt. Werbung habe sie nie gemacht, «das hätte ich mir auch nicht leisten können.» Durch Mund-zu-Mund-Propaganda ist die Anzahl ihrer Gäste aber rasch in die Höhe geschnellt. Anfangs habe sie mit rund fünf Hunden gerechnet, die sie monatlich betreuen würde. Heute lacht sie über diese Vorstellung. Mit der Bewilligung der Gemeinde und dem kantonalen Veterinäramt dürfte Rudin im neuen Hort 61 Hunde aufnehmen. «Das ist aber viel zu viel», sagt sie. «Eine solche Massenabfertigung war nie in meinem Sinn.» Wichtig sei ihr, individuell auf jeden Hund eingehen zu können, ohne ihn in der neuen Situation in Stress und Hektik zu versetzen. Bei 60 Hunden sei das unmöglich. Mit ihrem Team habe sie daher beschlossen, künftig maximal 19 Hunde aufzunehmen.

Eine weitere Massnahme, die Christine Rudin treffen musste, ist ein Aufnahmestopp. Sie nehme keine neuen Hunde und Kunden auf, da der Hort ausgelastet sei, auch zwischen den Ferien. «Wir mussten uns einfach für den Schritt entscheiden, damit wir unsere Stammkunden weiterhin betreuen können», meint Rudin. Ebenfalls auf der Website ausgeschrieben sind Betriebsferien für das kommende Jahr. Rudin lächelt, wenn sie darauf angesprochen wird. Denn sie habe einsehen müssen: «Ganz ohne Pause geht es eben doch nicht.»