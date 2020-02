Wo sich die Fischer einst aufwärmten: Tag und Nacht mussten die Nasen aus den Fangnetzen geholt werden

Es war ein einsames Haus, das einst weit draussen vor der Stadt direkt an der Birsbrücke in der heutigen Breite stand. Genutzt wurde es nur wenige Wochen im Jahr und zu einem Zweck, der uns zurückführt in eine Zeit, zu der an Birs und Rhein vor allem eines vorherrschte: Natur pur.

Beim besagten Haus handelte es sich um das sogenannte «Birshäuschen» oder Fischerhaus, das der Zunft zu Fischern gehörte. Die Zunft – politisch in Einheit mit den Schiffleuten – hielt seit dem Spätmittelalter das Recht auf den sogenannten Nasenfang. Die Nase (Chondrostoma nasus) ist ein Fisch aus der Familie der Karpfen. Der wilde Flusslauf der Birs bot der Nase einst beste Laichgründe. Entsprechend stiegen früher während des «Nasenstrichs» zwischen März und Mai alljährlich tausende Nasen aus dem Rhein in die Birs auf. Dort lauerten ihnen die Basler Fischer auf und machten alljährlich fette Beute.

Froh um zusätzliche billige Nahrungsmittel

Der Frühling war in früheren Zeiten stets eine kritische Jahreszeit. Die Vorräte aus dem vergangenen Jahr neigten sich dem Ende zu, und neue Nahrungsmittel waren noch nicht verfügbar. Die Menschen waren deshalb froh um zusätzliche billige Nahrungsmittel wie etwa die schmackhaften Nasen aus der Birs. Die Mitglieder der Fischerzunft legten für den Nasenfang unmittelbar oberhalb der Birsbrücke ihre Netze aus. Weil so viele Fische ins Netz gingen, mussten die Netze Tag und Nacht geleert werden. Damit die Fischer dies bewältigen konnten, brauchten sie weit draussen vor der Stadt eine geeignete Unterkunft: das Fischerhaus.