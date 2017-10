Es ist der Albtraum jeden Gastgebers: Kurz vor der Dinnerparty sagt einer der wichtigsten Gäste ab. So ähnlich erging’s Swiss-Indoors-Direktor Roger Brennwald. «Dass Rafael Nadal – schon wieder – kurz vor dem Turnier seine Teilnahme zurückgenommen hat, kam uns spanisch vor», sagte er in einer Ansprache mit ordentlich Galgenhumor. So durfte er den geladenen Gästen des VIP-Apéros zur Eröffnung seiner Tennis-Festspiele nicht den Auftakt der Nummer 1 anpreisen, sondern musste sich mit einer Laudatio auf Denis Shapovalov begnügen. 66 andere Spieler auf der Rangliste trennen das Talent von «Rafa», den er aber immerhin schon einmal geschlagen hat. Dabei war das markige Konterfei des Spaniers sogar auf den eleganten VIP-Tickets abgebildet – neben Sängerin Amy Macdonald. Die Apéro-erprobte Lokalprominenz schien sich daran nicht zu stören. Die meisten der Anwesenden haben schon einmal ein Racket in den Händen gehalten. Standort-Marketing-Chefin Sabine Horvath und Alt Nationalrat Markus Lehmann gaben beide an, immer mal wieder auf einem Court zu stehen. Unter den Bestklassierten dürfte aber Sportdirektor Conradin Cramer weilen, der mal in der siebthöchsten Klasse spielte: «Das war nur, weil ich den Mut hatte, gegen einen aus der zweithöchsten Klasse zu spielen.» An die Höhe der Niederlage mag er sich nicht mehr erinnern.