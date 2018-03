Ein «exotisches Thema» für Statistiker

Normalerweise beschäftigt sich das Statistische Amt des Kantons Basel-Stadt nicht mit Daten von Privaten. Für die acht Mal im Jahr erscheinende Publikation «Dossier Basel» hat Raphael Alù jedoch eine Ausnahme machen dürfen und «ein Thema am Rande der öffentlichen Statistik gewählt, das in der Region allerdings auf breites Interesse stossen dürfte», sagt der FCB-Fan. Er konnte – aus Datenschutzgründen – nicht so detailliert arbeiten, wie er das gerne gewollt hätte. So ist in der Analyse zum Beispiel auch nicht die Rede von Saisonkartenbesitzern, sondern von Kunden. Denn ein Kunde, das kann auch eine Firma sein, kann mehrere Karten besitzen. So sind aus über 22'000 Jahreskartenbesitzern knapp über 15'000 Jahreskartenkunden geworden. (sel)