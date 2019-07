Paddy's, Pickwick und Flanagan's: Wir suchen Basels Pub-Experte! Endlich wieder Wochenende: Die Bars füllen sich, die Menschen darin auch - doch wie viel wissen Sie über die Kneipen, in denen Sie sich regelmässig herumtreiben?

Beginnen wir mit den ganz grossen Fischen: Paddy Reilly's, Pickwick Pub und Flanagan's Irish Pub. Alle drei sind in Basel bestens bekannt - aber nur eines gibt es tatsächlich nur in Basel. Welches?

Kurz und knackig: «The Pub». So nennt sich ein Pub an der Clarastrasse im Kleinbasel. Ebenfalls aussagekräftig sollte der Slogan sein – vollenden Sie also denjenigen von The Pub: «Bestes Bier...

Feierabend, endlich zur Stammbeiz auf ein kühles Bier... Doch plötzlich steht das Lokal in Flammen! Ein Albtraum für jeden Stammgast. Den Liebhabern welches Baselbieter Pubs ist dieses Horrorszenario vor rund sieben Jahren zugestossen?

Im Brewpub der Basler Bierbrauerei Voltabräu gibt es - wie könnte es anders sein - nebst anderen Getränken jede Menge IPAs, Lagerbiere, Pale Ales, aber auch Snacks und Sandwiches zu kaufen. Doch ein Begriff auf der Karte macht stutzig: Was zur Hölle ist ein «Growler»?!

Genug des Bieres. Viele Pub-Fans frönen nämlich dem Konsum eines anderen Getränks genauso begeistert. Genau, es geht um: Whisky! Jedes halbwegs anständige Pub bietet seinen Kunden eine ebenso anständige Whisky-Auswahl. Und eines der Pubs beider Basel kann sogar einen irischen Whisky ins Regal stellen, der gleich heisst wie das Pub. Wie nennt sich dieser flüssige Namensvetter?

Nelson Pub: Der Name ist verbreitet. Nicht nur in Bern, Kloten, Muttenz und Rapperswil steht ein so genanntes Pub, auch international ist der Barname anzutreffen. So beispielsweise in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku. Aber nach wem ist denn das Nelson Pub überhaupt benannt?

Werfen wir einen Blick hinter die Kulissen. Wer sich ein wenig in der Gastronomiebranche auskennt, der weiss: Das Mr. Pickwick Pub gehört der Gastrag AG an. Doch das ist noch längst nicht das einzige Lokal der Gastrag AG. Welches Lokal gehört ihr nicht an?

Und nun zu den Ursprüngen zurück: Für was steht denn eigentlich die Abkürzung «Pub»? Oder ist es gar keine Abkürzung?

Und nun zur letzten Frage: Vor rund eineinhalb Jahren musste ein Basler Pub, das vorher zehn Jahre lang mit seinen Stammgästen jeden Sieg des FCB gefeiert hatte, aufs Land ziehen. Wie hiess dieses Lokal?

Oh-oh. Da war jemand noch nicht so viel in den Basler Pubs unterwegs. Vielleicht zu oft auf dem Sofa gechillt?

Ganz OK, aber da geht noch was! Vielleicht ergibt sich schon heute Abend die Chance dazu, sich bei einem leckeren Whisky etwas in den Pubs von Basel herumzutreiben.