Wohn- und Pflegezentrum Zum Lamm im Kleinbasel: Wiedereröffnung verzögert sich

Neben diesen Renovierungs-Überraschungen verzögern sich die Arbeiten auch aufgrund der Coronapandemie. Wie es in der Mitteilung heisst, kam es beim Baumaterial zu Lieferengpässen. Auf der engen Baustelle verzögerten sich die Arbeiten zusätzlich, da Sicherheitsabstände und Schutzmassnahmen eingehalten werden mussten.

Obwohl Beat Ammann, Direktor Bürgerspital Basel, die Verschiebung der Wiedereröffnung bedauert, betont er in der Mitteilung, dass die Bewohnenden und Mitarbeitenden von mehr Sicherheit und Komfort profitieren. Im kommenden Frühjahr stehe dann ein Umzug in ein attraktives, helles und freundliches Haus am Claraplatz an. Das sanierte Gebäude erfülle moderne Pflege- und Betreuungsstandards.

Gast in der ehemaligen Reha Chrischona

Seit Sanierungsbeginn ist das Wohn- und Pflegezentrum Zum Lamm im Gebäude der ehemaligen Reha Chrischona zu Gast, schreibt das Bürgerspital Basel. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Zentrums und deren Gesundheit konnten dort einfacher und besser geschützt werden als in Kleinbasel. Mittlerweile seien einschränkende Massnahmen gelockert und Ausflüge in die Stadt wieder möglich, heisst es weiter.